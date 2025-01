Os flashes luminosos acontecem quando alguma coisa além da luz do ambiente estimula a retina, que é a estrutura no fundo do olho que detecta a luz. O estímulo faz com que a retina envie um sinal para o cérebro. O cérebro pode interpretar o sinal como um simples e repentino flash de luz que pode lembrar um raio, manchas ou estrelas (fotopsia). Fotopsias podem ocorrer ao se esfregar os olhos.

Moscas volantes são observadas quando um objeto no globo ocular lança uma sombra na retina, que é a estrutura no fundo do olho que detecta a luz. Elas são frequentemente interpretadas como um objeto ou objetos aparentes flutuando no campo de visão externo. Uma pessoa pode pensar que está vendo um enxame de moscas, mosquitos ou poeira, mas depois percebem eles não estão realmente presentes.

O interior do olho

A causa mais comum de flashes luminosos e moscas volantes é

Encolhimento da substância gelatinosa que preenche o globo ocular (humor vítreo)

No início da idade adulta, as pessoas podem notar fios flutuantes ocasionais na visão de um ou de ambos os olhos, relacionados à contração do humor vítreo. Esses tipos de moscas volantes (chamados moscas volantes vítreas de contração ou idiopáticas) raramente indicam qualquer coisa prejudicial. Entre cerca de 50 e 75 anos de idade, o humor vítreo continua a encolher e dá um puxão na retina de vez em quando. Esses puxões estimulam a retina, dando a ilusão de luz, vista como flashes. Com o tempo, o humor vítreo de solta totalmente da retina (descolamento vítreo) como parte do envelhecimento normal.

Motivos menos comuns, porém mais sérios, incluem:

Descolamento da retina

Rasgo da retina

Sangramento no humor vítreo

Inflamação do humor vítreo

Algumas vezes enxaqueca causa sintomas visuais. Esses sintomas visuais podem ser linhas de luz brancas e pulsantes que aparecem primeiro no meio do campo de visão e depois se espalham por todo o campo de visão (não objetos isolados como moscas volantes). Normalmente se resolvem em cerca de 20 minutos, desaparecendo primeiro do campo de visão periférica e por último do centro do campo de visão. As pessoas podem não ter dor de cabeça por causa disso. Esses sintomas são chamados de enxaqueca ocular ou visual. As pessoas também podem ter sintomas similares ou perda de visão em parte de um olho por cerca de 10 a 60 minutos, em geral antes de começar a enxaqueca (chamada enxaqueca com aura). Nesses casos, os sintomas são causados por um fenômeno no cérebro e não na retina.

Os raios de luz podem resultar de uma pancada na parte posterior da cabeça (“ver estrelas”), provavelmente devido a um estímulo da parte do cérebro onde a visão é interpretada.

Tumores (por exemplo, linfoma) do olho e vitrite (inflamação do humor vítreo) são causas raras de moscas volantes. Objetos estranhos no olho podem causar moscas volantes, mas geralmente causam outros sintomas, como perda de visão, dor ocular ou olho vermelho, que são mais incômodos do que as moscas volantes.