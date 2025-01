Cirurgia pode ser necessária para pessoas que, ao consultarem o médico inicialmente, apresentam pressão ocular extremamente alta, cuja pressão ocular não seja adequadamente controlada pelo colírio, não podem usar colírio, desenvolvem efeitos colaterais intoleráveis com o uso do colírio, ou já apresentam perda grave do campo visual.

A cirurgia a laser pode ser usada para aumentar a drenagem (trabeculoplastia a laser) em pessoas com glaucoma de ângulo aberto ou para fazer uma abertura na íris (iridotomia periférica a laser) em pessoas com glaucoma de ângulo fechado crônico ou agudo. A cirurgia a laser é feita no consultório médico ou em um hospital ou clínica. Colírios anestésicos são usados para evitar dor. As pessoas normalmente podem voltar para casa no dia do procedimento. Evidências sugerem que o tratamento com cirurgia a laser é pelo menos tão eficaz quanto a terapia medicamentosa no glaucoma de ângulo aberto. No caso de pessoas recém-diagnosticadas, é aceitável, e muitas vezes aconselhável, iniciar o tratamento com trabeculoplastia a laser.

A complicação mais comum da cirurgia de glaucoma a laser é um aumento temporário da pressão ocular que é tratada com colírio para glaucoma. Raramente, o laser usado na cirurgia a laser pode queimar a córnea, mas essas queimaduras geralmente cicatrizam rapidamente.

A cirurgia filtrante de glaucoma é outra forma de cirurgia que os médicos usam para tratar o glaucoma. Na cirurgia filtrante de glaucoma tradicional, os médicos criam manualmente um novo sistema de drenagem (trabeculotomia ou implante de tubo de drenagem) para permitir que o líquido seja desviado dos canais entupidos ou bloqueados e seja filtrado para fora do olho. A cirurgia filtrante de glaucoma normalmente é feita em um hospital. Em geral, as pessoas podem ir para casa no mesmo dia.

Procedimentos de espessura parcial (viscocanalostomia, esclerectomia profunda e canaloplastia) são procedimentos de filtração alternativos usados para remover somente parte do sistema de drenagem para melhorar o fluxo de saída do líquido. Estes procedimentos podem ser feitos em um hospital ou em um centro de cirurgia ambulatorial. Em geral, as pessoas podem ir para casa no mesmo dia.

O procedimento de filtragem da trabeculotomia pode causar uma infecção grave no olho (endoftalmite). A cirurgia filtrante de glaucoma pode causar aceleração do desenvolvimento da catarata, pressão ocular muito baixa ou inchaço na parte posterior do olho.