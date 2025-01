Avaliação médica

Exames de diagnóstico por imagem

Punção lombar

Inflamação ou infecção do cérebro

Para diagnosticar um papiledema, o médico utiliza um oftalmoscópio (foco de luz com lentes de aumento usado para examinar o fundo do olho). Quase sempre o oftalmologista (médico especializado na avaliação e tratamento de doenças oculares) precisa confirmar o diagnóstico e determinar a causa.

A ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) do cérebro e das órbitas podem ser feitas para ajudar a determinar a causa e monitorar o efeito do tratamento. Uma venografia da cabeça por RM por TC pode ser realizada para descartar uma trombose do seio venoso cerebral.

É realizada uma punção lombar para medir a pressão do líquido cefalorraquidiano, a menos que alguma coisa seja observada nos exames de RM ou TC indicando não ser seguro realizar a punção lombar. Pode-se examinar uma amostra do líquido cefalorraquidiano para detectar tumor cerebral ou infecção.

Algumas vezes é pedida a ultrassonografia do olho para distinguir o papiledema de outras doenças que causam edema aparente no nervo óptico. A tomografia de coerência óptica (TCO) é uma técnica especializada que usa luz refletida para criar uma imagem mais detalhada da parte posterior do olho e do nervo óptico. Às vezes, outros exames devem ser feitos dependendo da causa suspeita do papiledema.