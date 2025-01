Lentes corretoras

As lentes dos óculos podem ser feitas tanto de plástico quanto de vidro.

As lentes de plástico para os óculos são mais leves, mas riscam com maior facilidade. Essas lentes são utilizadas com mais frequência do que as de vidro porque são mais finas e também podem ser cobertas por uma substância química que as tornam mais resistentes aos arranhões.

As lentes de vidro para óculos são mais duráveis e arranham com menos facilidade do que as de plástico, mas têm maior probabilidade de quebrar e até causar ferimento.

Ambas as lentes, de plástico ou de vidro, podem ser tratadas com um produto químico que as escurece automaticamente perante a exposição à luz solar. As lentes também podem ser revestidas por uma película que reduz a quantidade de luz ultravioleta potencialmente nociva que chega ao olho.

As lentes de plástico mais recentes (feitas de policarbonato ou de um monómero à base de uretano) bloqueiam completamente a luz ultravioleta, são altamente resistentes à quebra e também podem ser revestidas com uma substância resistente a arranhões.

As lentes bifocais são óculos que contêm dois componentes: a parte superior corrige a visão de objetos distantes e a parte inferior corrige a visão de objetos próximos, como na leitura. No entanto, algumas pessoas também precisam de correção para focalizar à meia distância, como quando estão olhando para a tela de um computador. As lentes trifocais são óculos que atendem essa necessidade uma vez que contêm uma terceira lente para meia distância. As lentes de variação contínua (lentes progressivas ou lentes bifocais sem linha) também permitem focalizar à meia distância e são consideradas melhores, esteticamente, porque não têm uma linha ou divisão no meio das lentes dos óculos.