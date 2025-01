Considerações gerais sobre doenças de refração

Existem diversas causas para a córnea e o cristalino não conseguirem dirigir corretamente os raios de luz para a retina.

A miopia ocorre quando o globo ocular está muito longe do poder de refração da córnea e do cristalino. Devido à curvatura da córnea e ao tamanho relativamente longo, a luz é focalizada à frente da retina (em vez de diretamente nela), e a pessoa tem dificuldade em ver com clareza objetos distantes. Nas crianças, a miopia aumenta quase sempre até a criança parar de crescer.

A hipermetropia ocorre em algumas pessoas quando o globo ocular está muito perto do poder de refração da córnea e do cristalino. Devido ao tamanho relativamente curto, a luz é focalizada atrás da retina. Crianças e adultos jovens que têm hipermetropia leve podem conseguir enxergar com clareza se o cristalino for flexível o suficiente para refocalizar corretamente a luz na retina. No entanto, com a idade o cristalino se endurece. Assim, com a idade, adultos hipermétropes têm mais dificuldade de enxergar claramente objetos próximos e também se torna difícil enxergar objetos distantes. Os objetos ficam mais embaçados na meia-luz ou penumbra.

Miopia e hipermetropia Vídeo

O astigmatismo é a córnea ou cristalino de formato imperfeito (não perfeitamente redondo ou esférico), o que pode fazer com que os objetos pareçam embaçados, indistintos, a qualquer distância.

Na anisometropia, a pessoa tem uma significativa diferença entre os erros de refração dos olhos.

A presbiopia ocorre com o avanço da idade. Conforme a pessoa vai passando dos 40 anos, o cristalino vai se tornando cada vez mais rígido. O cristalino não altera a sua forma com facilidade e, portanto, não consegue focalizar os objetos próximos. Portanto, conforme as pessoas envelhecem, quase sempre têm dificuldade de enxergar objetos próximos.

Presbiopia Imagem

Afacia é a ausência do cristalino resultante de um defeito congênito, lesão ocular ou cirurgia ocular para remoção da catarata. Se for extraído o cristalino de uma pessoa para tratamento da catarata e não houve implante de uma lente, esta pessoa verá os objetos indistintos a qualquer distância.