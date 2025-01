Cirurgia para os erros de refração

University of Pittsburgh School of Medicine

Procedimentos cirúrgicos e a laser (cirurgia refrativa) podem ser usados para corrigir erros de refração tais como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Esses procedimentos são comumente utilizados para remodelar a córnea para melhorar a sua capacidade de centralizar a luz na retina. Outro tipo de cirurgia refrativa para pessoas que apresentam miopia grave envolve a inserção intraocular de uma lente fina.

O objetivo da cirurgia refrativa é diminuir a dependência dos óculos e das lentes de contato. Antes de se decidir por determinado procedimento, a pessoa deve discutir bastante o assunto com um oftalmologista (um médico especializado na avaliação e tratamento [cirúrgico e não cirúrgico] de doenças oculares) e considerar com cuidado as suas próprias necessidades e expectativas, bem como os riscos e benefícios de cada opção.

Os melhores candidatos para a cirurgia refrativa são as pessoas acima de 18 anos com olhos saudáveis que não estão satisfeitos com óculos ou lentes de contato e as que praticam atividades, como a natação ou o esqui, que são difíceis de executar com óculos ou com lentes de contato. Muitas pessoas se submetem a esse tipo de cirurgia por conveniência e fins estéticos. No entanto, a cirurgia refrativa não é recomendada para todas as pessoas com erros de refração.

Pessoas que em geral não devem se submeter a uma cirurgia refrativa são aquelas que tiveram

uma alteração na prescrição dos óculos ou da lente de contato no último ano

Condições que comprometem a cicatrização de feridas, como doenças autoimunes ou do tecido conjuntivo

Doenças ativas nos olhos, como casos grave de olhos secos

Ceratocone (córnea em forma de cone)

Uma infecção por herpes simplex recorrente envolvendo a córnea

Outras pessoas que em geral não devem se submeter a uma cirurgia refrativa são aquelas que estão

tomando determinados medicamentos (como isotretinoína ou amiodarona)

menores de 18 anos (com algumas exceções)

O médico determina exatamente o erro de refração (óculos com prescrição médica) antes da cirurgia. Os olhos são examinados a fundo, dando atenção especial às células da superfície da córnea (incluindo se a camada mais superficial da córnea está bem presa ou não à camada mais profunda), espessura e forma da córnea (utilizando testes chamados topografia, tomografia e paquimetria), tamanho da pupila, pressão intraocular, nervo óptico e retina.

A cirurgia refrativa é um procedimento geralmente rápido e causa pouco desconforto. É usado um colírio para anestesiar o olho. A pessoa deve tentar manter os olhos fixos em um alvo designado durante o procedimento. Normalmente, a pessoa pode ir para casa depois de concluído o procedimento.

Depois da cirurgia refrativa, a maioria das pessoas recupera uma boa visão a distância, o que é bom o bastante para fazer bem a maioria das atividades (como dirigir ou ir ao cinema), embora nem todos fiquem com uma visão perfeita 20/20 depois do procedimento. As pessoas com maior probabilidade de ter 20/20 de visão a distância depois da cirurgia são aquelas que têm prescrições para óculos leves ou moderados antes da cirurgia. Mais de 95% das pessoas não precisarão usar lentes corretivas para visão a distância. Contudo, mesmo que não usem óculos para ver de longe, a maioria das pessoas com mais de 40 anos ainda precisa usar óculos para ler depois da cirurgia refrativa.

Os efeitos colaterais da cirurgia refrativa incluem sintomas temporários de

Sensação de algo no olho (sensação de corpo estranho)

Claridade e auréolas em volta das luzes

Secura

Ocasionalmente, esses sintomas não desaparecem. A secura pode provocar visão turva.

As possíveis complicações da cirurgia refrativa podem incluir

Hipercorreção

Hipocorreção

Infecção

É importante passar por uma cirurgia refrativa de alta qualidade com um cirurgião experiente, para minimizar complicações.

Tipos de cirurgia refrativa Os dois procedimentos de cirurgia refrativa da córnea mais comuns são Ceratomileuse assistida por laser in situ (Laser in situ keratomileusis, LASIK)

Ceratectomia fotorrefrativa (Photorefractive Keratectomy, PRK)

Ceratomileuse assistida por laser in situ (Laser in situ keratomileusis, LASIK) A LASIK é usada para corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Na LASIK, é criado um retalho (flap) muito fino na parte central da córnea com um dispositivo a laser ou bisturi chamado microcerátomo. O flap é levantado e os impulsos controlados por computador de luz ultravioleta altamente concentrada de um excimer laser vaporizam pequenas quantidades de tecido da córnea debaixo do corte efetuado para remodelar a córnea. O flap da córnea é colocado de novo no local e demora alguns dias para cicatrizar. A LASIK causa pouco incômodo durante e após a cirurgia. A visão melhora rapidamente e muitas pessoas voltam ao trabalho de 1 a 3 dias depois. Complicações podem estar relacionadas a problemas com o corte e adelgaçamento a longo prazo e dilatação da córnea (ectasia). Se ocorrer um problema no flap durante a cirurgia, ela é interrompida, mas algumas vezes pode ser tentada outra vez após cerca de seis meses. Outro problema com o flap é o deslocamento, que ocorre em geral somente após grave lesão ocular causando visão embaçada. Esse problema pode frequentemente ser solucionado com tratamento imediato. Muito raramente, ocorre o desenvolvimento de problemas no flap quando, por exemplo, um flap que cicatriza com enrugamento e causa embaçamento ou clarões de luz ou halos. Não sendo possível corrigir os problemas no flap, eles podem prejudicar permanentemente a função (como dirigir à noite) a menos que uma lente de contato rígida seja usada. Ectasia pode causar visão embaçada, aumento da miopia e astigmatismo irregular. Outras complicações incluem visão embaçada grave, intermitente resultando de olhos secos e, raramente, infecção ou inflamação da córnea de ameaça à visão. As pessoas que apresentam alguma doença que impeça a cirurgia refrativa, bem como as que têm a córnea fina ou o epitélio corneano frágil, podem não ser boas candidatas a LASIK.

Ceratectomia fotorrefrativa (Photorefractive Keratectomy, PRK) A PRK é usada principalmente para corrigir a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. A PRK exige o uso de um excimer laser para remodelar a córnea. Diferente da LASIK, não é criado nenhum flap. As células na superfície da córnea são retiradas no início do procedimento. Como na LASIK, os impulsos de raios ultravioleta altamente focalizados e controlados por computador retiram pequenas quantidades da córnea e alteram o formato para melhor focar a luz na retina e melhorar a visão sem o uso de óculos ou lentes de contato. Lentes de contato são colocadas nos olhos após a cirurgia e agem como uma bandagem (chamadas lentes de contato de bandagem). As mesmas ajudam a superfície celular a crescer novamente e a aliviar a dor. Esse procedimento costuma demorar cinco minutos em cada olho. As complicações podem ser possíveis formações de opacidade (causando visão embaçada ou enevoada) se for retirada uma grande quantidade de tecido da córnea. Além disso, é necessário usar colírio de corticosteroides por vários meses após a cirurgia. O uso de colírios de corticosteroides pode causar glaucoma. Portanto, os médicos devem monitorar atentamente as pessoas que estejam usando colírio de corticosteroides. Infecção grave da córnea, de ameaça à visão, é também uma complicação rara. Apesar de haver mais desconforto e mais tempo de cicatrização com PRK do que com LASIK (porque as células da superfície precisam voltar a crescer), às vezes a PRK pode ser realizada em pessoas que não puderam se submeter a LASIK, como naquelas que têm as células da superfície da córnea mal aderidas, ou córneas levemente finas.