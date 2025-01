Tipos de câncer que afetam a retina

Geralmente, o melanoma de coroide não afeta a visão na sua fase inicial. Mais tarde, pode causar visão embaçada ou descolamento da retina, com sintomas do tipo flashes de luz, um véu ou cortina à frente do campo de visão, ou um aumento ou alteração repentinos nos pontos flutuantes (objetos que parecem se mover no campo de visão de uma pessoa). Melanomas, principalmente se forem grandes, podem se estender para a órbita ou se espalharem através da corrente sanguínea (metástases) para outras partes do corpo, e podem ser fatais.