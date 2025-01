Retinopatia hipertensiva

Um exame médico dos olhos

Com o uso de um oftalmoscópio, o médico observa o aspecto típico da retina numa pessoa com hipertensão arterial. A extensão do dano aos vasos sanguíneos da retina tende a estar relacionada com a extensão do dano aos vasos sanguíneos em outros órgãos afetados pela hipertensão, como cérebro, coração e os rins. Quando a pressão arterial estiver extremamente elevada, os médicos podem ser capazes de visualizar um edema do disco óptico (chamado papiledema), indicando a necessidade de tratamento imediato (consulte a tabela Classificação da pressão arterial em adultos).