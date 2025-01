As células fotorreceptoras (sensíveis à luz) da retina que permitem enxergar à noite ou no escuro, ou na luz indistinta (bastonetes) gradualmente se degeneram. Com isso, a visão à noite, no escuro ou na penumbra se torna difícil.

Os sintomas de retinite pigmentosa surgem nas mais diversas idades, quase sempre na infância. Com o tempo, a visão periférica piora progressivamente e pode evoluir para cegueira legal. A pessoa pode, por fim, perder a capacidade de enxergar à noite ou na penumbra. Nas últimas etapas da doença, a pessoa possui uma pequena área de visão central e, possivelmente, nenhuma visão periférica restante (visão em túnel). Algumas vezes, em estágios avançados, a mácula, área da retina responsável pela visão central, incha. Este inchaço é chamado edema macular e afeta a visão central.