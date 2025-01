Obstrução das veias centrais da retina e ramificação das veias da retina

A obstrução da veia central da retina causa perda de visão grave e indolor e quase sempre súbita, mas a perda da visão também pode ocorrer gradualmente em um período de dias ou semanas.

A obstrução da veia central da retina também pode levar ao crescimento anormal de vasos sanguíneos na retina ou na íris. Algumas vezes, esses vasos sanguíneos anormais sangram ou causam algum tipo doloroso de glaucoma (chamado de glaucoma neovascular). No glaucoma neovascular, vasos sanguíneos anormais que se formam na íris fecham o espaço entre a íris e a córnea, obstruindo a drenagem de fluido do olho e causando o acúmulo de pressão no olho (glaucoma). Outras complicações podem incluir sangramento no humor vítreo (a substância transparente, semelhante a gel, no globo ocular, que lhe confere sua forma arredondada).