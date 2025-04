Obstrução das artérias centrais da retina e ramificações das artérias da retina

Prevenção por controle de fatores de risco

Algumas vezes, medidas para baixar a pressão no olho, incluindo colírio, massagem ocular e remoção de fluido do olho usando uma agulha

Algumas vezes, tratamento com laser dos vasos anormais ou que estejam sangrando

Para arterite de células gigantes, corticosteroides

Como os tratamentos tendem a não ser eficazes, é desejável prevenir bloqueios das artérias da retina controlando os fatores de risco (por exemplo, pressão alta, diabetes e outros fatores de risco para aterosclerose).

Quando ocorre o bloqueio de uma artéria central da retina, frequentemente é administrado tratamento imediato na tentativa de desbloquear a artéria da retina. No entanto, esses tratamentos não costumam ser eficazes. A pressão no interior do olho pode ser reduzida com medicamentos que diminuem a pressão arterial (como a administração de colírios à base de timolol ou de acetazolamida por via oral).

A pressão no interior do olho pode ser reduzida por massagem ou por um procedimento chamado paracentese da câmara anterior (que remove o líquido do olho com uma agulha). Aliviar a pressão no interior do olho pode mover o coágulo sanguíneo ou êmbolo, fazendo com que entre em uma ramificação menor do vaso e, assim, reduzindo a área de lesão na retina.

Pessoas com suspeita de arterite de células gigantes recebem doses elevadas de corticosteroides por via oral ou por via intravenosa o mais breve possível.

O tratamento a laser pode ser usado para destruir vasos sanguíneos anormais, para tratar ou evitar o glaucoma neovascular ou ainda evitar futura perda de visão devido a sangramento dentro do olho, ou de ambos os olhos. No entanto, o tratamento do glaucoma neovascular é difícil.

Como as pessoas com bloqueio da artéria central da retina têm um risco maior de AVC, os médicos encaminham essas pessoas imediatamente para um centro especializado em AVC para avaliação adicional.