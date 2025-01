Reparo cirúrgico

A maioria dos descolamentos de retina pode ser solucionada. O cirurgião sela as rupturas com cirurgia a laser ou terapia de congelamento (crioterapia). Para descolamentos de retina maiores, o cirurgião pode juntar a retina e a parede do olho ao colocar uma bandagem de silicone em torno do olho (chamada introflexão escleral) ou por remoção do humor vítreo atrás do cristalino e na frente da retina, em uma cirurgia chamada vitrectomia. É comum ser usada uma bolha de gás para manter a retina no lugar. Para descolamentos menores, a cirurgia a laser pode prevenir o aumento no descolamento da retina ou a retina pode ser recolocada por meio de crioterapia e bolha de gás (um procedimento chamado retinopexia pneumática).

Descolamentos que têm como causa uma doença que afeta a retina (como o diabetes) podem ser tratados com a vitrectomia.

Descolamentos causados por vazamento de líquido e que não envolvem uma ruptura na retina podem ser tratados com corticosteroides ou medicamentos que suprimem o sistema imunológico (imunossupressores, como metotrexato e azatioprina) administrados por via oral. Corticosteroides também podem ser administrados como um implante injetado no olho, que libera lentamente níveis constantes de um corticosteroide.