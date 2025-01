Degeneração macular relacionada à idade (DMRI)

As lentes de aumento, óculos de leitura de alta resolução, lentes telescópicas e dispositivos de aumento de circuitos fechados de televisão podem ajudar as pessoas com deficiência visual. Usuários de computador podem escolher a partir de uma série de ferramentas de ajuda para a deficiência visual (consulte a barra lateral O que são ferramentas de ajuda para a deficiência visual?). Por exemplo, um dispositivo projeta uma imagem melhorada do computador até a área saudável da retina. Alguns tipos de software exibem dados em caracteres grandes, ou reproduzem esses dados em voz alta (sintetizador de voz). Livros eletrônicos (e-books) podem tornar a leitura mais fácil por permitir que as pessoas ajustem o tamanho da fonte e o nível de contraste. Para pessoas com perda de visão central, permanente e grave causada por DMRI, um telescópio em miniatura implantável pode ser utilizado.

O aconselhamento referente aos tipos de serviços disponíveis para pessoas com visão comprometida é aconselhável e é tipicamente prestado por um especialista em deficiência visual (um oftalmologista ou optometrista especializado no tratamento de pessoas com visão comprometida).