Introdução às doenças da cavidade ocular

As cavidades oculares (órbitas) são cavidades ósseas que contêm e protegem os olhos e as estruturas que os sustentam (veja as figuras O interior do olho e Estruturas que protegem o olho). As doenças que afetam o conteúdo das órbitas incluem

O interior do olho

Doença da tireoide também pode afetar o conteúdo da órbita.

Muitas doenças da órbita exigem tratamento por um médico especializado em doenças oculares (oftalmologista).