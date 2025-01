Antibióticos

O tratamento da celulite pré-septal é feito com antibióticos tomados por via oral (por exemplo, amoxicilina com clavulanato). Se a pessoa apresentar uma infecção grave ou não puder ingerir comprimidos, recomenda-se a hospitalização e os antibióticos são administrados por via intravenosa. As pessoas devem ser monitoradas rigorosamente por um médico, e a consulta com um oftalmologista (médico especialista em distúrbios oculares) é indicada em casos graves.

Para fasciíte necrosante, o tratamento com antibióticos intravenosos e a remoção cirúrgica do tecido afetado é frequentemente eficaz.