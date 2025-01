(síndrome de Cogan)

Colírios de corticosteroides

Às vezes, corticosteroides administrados por via oral

Um colírio de corticosteroides é administrado para diminuir a inflamação na córnea. Não havendo melhora, se a inflamação for muito profunda, se o ouvido for afetado ou se for detectada inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite ou aortite), os corticosteroides são administrados por via oral. Às vezes, as pessoas são tratadas com outros medicamentos, como ciclofosfamida, metotrexato, ciclosporina, rituximabe ou infliximabe.