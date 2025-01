Herpes zoster oftálmico

Medicamentos antivirais tomados por via oral

Colírios de corticosteroides

Colírios para manter a pupila dilatada

Do mesmo modo que com o herpes zoster no corpo, o tratamento precoce com medicamento antiviral como aciclovir, valaciclovir ou famciclovir (que são tomados via oral) podem reduzir a duração da erupção cutânea dolorida. Quando o herpes zóster infecta a face e ameaça o olho, o tratamento com medicamento antiviral reduz o risco de complicações oculares.

Os corticosteroides, geralmente em forma de colírio, também podem ser necessários se o olho estiver inflamado.

Colírios, como ciclopentolato ou atropina, são usados para manter a pupila dilatada, ajudar a prevenir uma forma grave de glaucoma e para reduzir a dor.