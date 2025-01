Avaliação médica

O diagnóstico da ceratopatia bulbosa é baseado no aspecto típico do inchaço: córnea turva com bolhas na superfície. Uma lâmpada de fenda, instrumento que permite ao médico examinar o olho em alta magnificação, é usada para examinar a córnea. Durante o exame, o médico pode aplicar colírios que contêm um corante amarelo-esverdeado chamado fluoresceína. A fluoresceína temporariamente cora as áreas danificadas da córnea, tornando possível a visualização daquelas que não são visíveis.