Ceratomalacia

A superfície da conjuntiva (membrana que reveste as pálpebras e cobre o branco do olho) e da córnea secam, muitas vezes levando a úlceras na córnea e infecções bacterianas. As glândulas lacrimais também são afetadas, provocando uma produção inadequada de lágrimas e secura dos olhos. Pessoas com extrema secura dos olhos podem desenvolver manchas espumosas (manchas de Bitot) na conjuntiva. A cegueira noturna (visão diminuída na escuridão) pode se desenvolver devido à deficiência de vitamina A na retina.