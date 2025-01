Ceratoconjuntivite seca

Os sintomas do olho seco incluem irritação, ardência, peso sobre as pálpebras, pressão na zona posterior do olho e sensação de areia nos olhos ou uma sensação de ter um objeto estranho no olho. Às vezes, a visão turva que oscila também pode ocorrer. As lesões disseminadas pela superfície do olho aumentam a sensação de incômodo e a sensibilidade à luz intensa. Os sintomas ficam piores

Com atividades nas quais a frequência do piscar diminui, sobretudo aquelas que requerem um grande esforço visual, como leitura, trabalhar no computador, dirigir ou ver televisão.

Em locais com vento, poeira, correntes de ar ou fumaça e ambientes secos como no interior de aviões e em shopping centers; em áreas de baixa umidade; e espaços com ar condicionado (principalmente nos automóveis) ou quando ventiladores ou aquecedores estão sendo usados.

O uso de alguns medicamentos, como a isotretinoína, e alguns tranquilizantes, diuréticos, anti-hipertensivos, contraceptivos orais e anti-histamínicos, e outros medicamentos com efeitos anticolinérgicos

Os sintomas melhoram nos dias frios, chuvosos e nublados e em locais úmidos, como no chuveiro.

Piscar dissemina mais lágrimas na superfície do olho, reduzindo ou prevenindo secura e sintomas. O piscar frequente é comumente feito para aliviar a secura.

Mesmo no caso mais grave de olhos secos, é raro a perda de visão. No entanto, as pessoas acham que a visão embaçada ou a irritação na vista é tão grave, frequente e prolongada que será difícil que volte a funcionar normalmente. Em algumas pessoas com secura grave, a superfície da córnea fica mais espessa e podem surgir úlceras e cicatrizes. Por vezes, os vasos sanguíneos podem crescer através da córnea. As cicatrizes e o crescimento dos vasos sanguíneos podem comprometer a visão.