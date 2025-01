Ceratoconjuntivite flictenular

Nódulos salientes pequenos, amarelo-acinzentados (chamados flictênulas) aparecem no limbo (a área onde a conjuntiva adere-se à córnea), na córnea ou na conjuntiva. Os nódulos permanecem por diversos dias até 2 semanas. Na conjuntiva, esses nódulos tornam-se feridas abertas (úlceras) mas curam sem deixar uma cicatriz. Quando a córnea é afetada, lacrimejamento intenso, fotofobia (dor quando a luz ilumina o olho), visão embaçada, desconforto e uma sensação de corpo estranho no interior do olho (sensação de corpo estranho) podem ser notados. Muitas pessoas também apresentam vermelhidão do olho, visão embaçada, sensibilidade aumentada à luz intensa, sensação de um objeto estranho no olho, e, algumas vezes, escamas visíveis de pele morta nas bordas das pálpebras (blefarite seborreica).

As pessoas que apresentam reincidências frequentes podem desenvolver córneas opacas, e vasos sanguíneos pequenos podem crescer através da córnea. A visão pode ficar comprometida.