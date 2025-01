Colírios antivirais

Medicamentos antivirais tomados por via oral ou administrados por via intravenosa

Colírios a base de corticosteroides e colírios que dilatam a pupila

Algumas vezes remoção das células do olho infectadas e danificadas

O tratamento de ceratite por herpes simples deve ser iniciado o mais cedo possível.

O médico pode receitar um medicamento antiviral, como o colírio de trifluridina ou gel de ganciclovir.

O aciclovir, outro medicamento antiviral, pode ser administrado por via oral ou por via intravenosa. O medicamento antiviral valaciclovir também pode ser administrado por via oral. Às vezes, aciclovir ou valaciclovir é receitado para prevenir ocorrências frequentes (chamada terapia supressora), bem como em pessoas cujos episódios foram suficientemente graves para ameaçar sua visão. O médico pode precisar ajustar a dose desses antivirais para pessoas com distúrbios renais.

Infecções profundas que causam muita inflamação podem exigir o uso de gotas de corticosteroides.

As gotas que dilatam a pupila, como ciclopentolato, atropina ou escopolamina, podem ajudar a aliviar os sintomas.

Algumas vezes, para acelerar a cura, o oftalmologista (médico especializado na avaliação e tratamento – cirúrgico e não cirúrgico – de doenças oculares) raspa suavemente a córnea com um cotonete próprio para eliminar as células mortas e as danificadas.