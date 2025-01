Úlcera da córnea

Úlcera bacteriana da córnea Ocultar detalhes A imagem superior mostra uma úlcera bacteriana opaca da córnea (geralmente branco-acinzentada, mas amarelada nesta fotografia, porque foi corada com corante fluoresceína – seta preta) e vermelhidão da conjuntiva. A camada de pus (seta azul) se encontra no interior do olho, bem na região inferior da íris. A imagem inferior mostra a melhora após uma semana de colírio com antibiótico. Imagens cedidas por cortesia de Dr. Sadeer Hannush.

As úlceras da córnea podem ser causadas por infecções com bactérias, fungos, vírus ou parasitas como Acanthamoeba (que vive em águas contaminadas). As úlceras podem começar com uma lesão da córnea, como em casos de secura intensa dos olhos, se um corpo estranho arranha, penetra ou se aloja no olho ou, mais frequentemente, se o olho estiver irritado devido a lentes de contato utilizadas ao dormir ou que não foram corretamente desinfetadas (consulte Cuidados e complicações). Úlceras virais na córnea (frequentemente causadas pelo vírus do herpes) podem reaparecer espontaneamente ou como resultado do estresse físico. A deficiência de vitamina A e de proteínas pode conduzir à formação de uma úlcera na córnea. No entanto, as úlceras desse tipo são raras nos Estados Unidos.

Quando as pálpebras não se fecham corretamente, a córnea pode secar e ficar irritada. Esse tipo de irritação pode dar origem a lesões e à formação de úlceras da córnea. Úlceras da córnea também podem ser o resultado do crescimento dos cílios para dentro (triquíase), da inversão das pálpebras (entrópio) ou de uma inflamação da pálpebra (blefarite).