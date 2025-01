University of Texas at Austin Dell Medical School

Triquíase é o alinhamento incorreto dos cílios, que roçam o globo ocular sendo que pessoa não é portadora de entrópio.

A triquíase se desenvolve mais comumente algum tempo depois da blefarite crônica (inflamação das bordas palpebrais) ou de lesão ou dano à pálpebra ou conjuntiva. Algumas pessoas nascem com uma dobra extra na pálpebra (epibléfaro) fazendo com que os cílios cresçam diretamente para cima, entrando nos olhos, ou com uma carreira extra de cílios (distiquíase).

A triquíase se difere do entrópio (uma condição na qual a pálpebra é virada para dentro), pois nela pálpebra está na posição normal.

Triquíase Imagem Cortesia das fotos do Dr. James Garrity.

Sintomas de triquíase Em pessoas com triquíase, o olho fica vermelho e irritado, com a sensação de ter alguma coisa no interior (sensação de corpo estranho), apresentando lacrimejamento e sensibilidade, e algumas vezes dor quando exposto à luz. Se o quadro clínico persistir, podem aparecer arranhões na córnea, comprometendo a visão.

Diagnóstico de triquíase Sintomas e exame médico O médico estabelece o diagnóstico de triquíase com base nos sintomas e nos achados durante o exame.