University of Texas at Austin Dell Medical School

Entrópio é uma doença em que a pálpebra se dobra para dentro (invertida), fazendo com que os cílios irritem o globo ocular. Ectrópio é uma doença em que a pálpebra se dobra para fora (evertida) de modo que sua borda não entra em contato com o globo ocular.

Entrópio Imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ectrópio Imagem MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Normalmente, as pálpebras superior e inferior se fecham com firmeza, protegendo o olho de qualquer agressão e evitando a evaporação das lágrimas. Se a borda de uma das pálpebras se virar para dentro (entrópio), os cílios roçam no olho, podendo dar origem a uma úlcera e cicatrizes na córnea. Se a borda de uma das pálpebras se virar para fora (ectrópio), as pálpebras superiores e inferiores são incapazes de se fechar corretamente e as lágrimas não se espalham sobre o globo ocular.

Essas doenças são mais comuns em adultos mais velhos (geralmente como resultado do aumento do relaxamento dos tecidos, próprio da idade), em pessoas com alterações oculares causadas por infecção, doença autoimune, cirurgia ou lesão, e em pessoas que têm blefaroespasmo. Ectrópio também pode ocorrer em pessoas com paralisia de Bell.

Sintomas de entrópio e ectrópio Tanto o entrópio como o ectrópio podem irritar os olhos, causando uma sensação que há alguma coisa no olho (sensação de corpo estranho), além de lacrimejamento e vermelhidão.

Diagnóstico de entrópio e ectrópio Sintomas e exame médico O médico estabelece o diagnóstico tanto do entrópio quanto do ectrópio com base nos sintomas e nos achados durante o exame.