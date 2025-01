A dacriostenose congênita pode ser resultado do desenvolvimento inadequado de alguma parte dos canais nasolacrimais. Com mais frequência, a extremidade do duto nasolacrimal está bloqueada. O resultado é um superfluxo de lágrimas que descem pela bochecha (epífora) ou a formação persistente de crostas. Um ou os dois olhos podem ser afetados.

Geralmente, o problema é detectado entre as 3 e 12 primeiras semanas de idade. Esse tipo de obstrução pode desaparecer sem tratamento até os 6 a 9 meses, quando o sistema nasolacrimal se desenvolve. Até que a criança chegue ao primeiro ano de idade, os médicos sugerem que os pais massageiem delicadamente o saco lacrimal 4 a 5 vezes por dia para ajudar a liberar o bloqueio.

Se a obstrução não desaparecer até a criança completar 1 ano de idade, um especialista em ouvidos, nariz e garganta (otorrinolaringologista) ou de um especialista dos olhos (oftalmologista), pode precisar abrir o canal nasolacrimal com uma pequena sonda que geralmente é inserida pelo orifício do canal (punctum), situado no canto interno da pálpebra, próximo ao nariz. A criança recebe anestesia geral para este procedimento.