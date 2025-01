Frequentemente, a dacriocistite infecciosa é leve. Algumas vezes a infecção é grave e pode causar febre. Outras vezes pode se formar um acúmulo de pus (abscesso) que pode romper através da pele, criando uma passagem para a drenagem.

Na dacriocistite aguda, a área em volta do saco lacrimal fica dolorida, vermelha e inchada. A área em volta do olho pode ficar vermelha e aquosa e pode drenar pus. Uma leve pressão, aplicada sobre o saco lacrimal, pode empurrar o material espesso pelo punctum (abertura no canto interno da pálpebra, próxima ao nariz). Como a drenagem é afetada, o olho apresenta lacrimejamento excessivo.

Dacriocistite aguda Imagem Cortesia da foto do Dr. James Garrity.

Dacriocistite crônica Imagem Cortesia da foto do Dr. James Garrity.

A dacriocistite crônica causa o abaulamento da pele acima da câmara menor para onde são drenadas as lágrimas (saco lacrimal). Quando é aplicada pressão, o inchaço pode não ser doloroso, mas o material purulento normalmente sai da abertura do canto interno da pálpebra próximo ao nariz (punctum ou duto lacrimal). Pessoas com dacriocistite crônica frequentemente tem, também, conjuntivite crônica (olhos vermelhos).