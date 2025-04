Considerações gerais sobre pálpebras e lágrimas

University of Texas at Austin Dell Medical School

As pálpebras desempenham uma importante função na proteção dos olhos. Ao se fecharem, arrastam resíduos para fora dos olhos e, ao se abrirem, ajudam a umidificar (lágrimas) a superfície ocular. As pálpebras, ao se fecharem rapidamente quando é necessário, formam uma barreira mecânica que protege os olhos das lesões.

De onde vêm as lágrimas

As lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais principais e acessórias e coletadas em dutos no canto interno de cada olho. De lá, elas drenam para o nariz. A principal glândula lacrimal é responsável pelo reflexo lacrimal, que ocorre, por exemplo, quando o olho fica irritado por um corpo estranho ou ao cortar uma cebola. As glândulas lacrimais acessórias são responsáveis por manter o olho bem lubrificado, confortável e sem poeira, todas as quais ajudam a manter a visão clara.

Uma anomalia das glândulas lacrimais pode levar a um volume insuficiente de lágrimas ou a uma anormalidade na própria composição das lágrimas. Sem o volume adequado de lágrimas ou a composição normal das lágrimas, os olhos podem secar, ficar mais vulneráveis a irritações causadas por vapores e partículas transportadas pelo ar, e podem ficar impedidas de normalmente lutar contra infecções. Uma produção anormal de lágrimas pode ter sua origem nas glândulas e dutos lacrimais ou devido a uma doença sistêmica que afete as glândulas lacrimais, como a síndrome de Sjögren.

Uma anormalidade no sistema de drenagem de lágrimas (canalículos, saco lacrimal ou duto nasolacrimal) pode interferir na drenagem e causar lacrimejamento excessivo ou levar à inflamação e infecção.