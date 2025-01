Canaliculite Por University of Texas at Austin Dell Medical School Richard C. Allen , MD, PhD , Revisado/Corrigido: fev. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Canaliculite é a inflamação do canalículo (em geral causada por infecção). O canalículo (plural: canalículos) é um canal curto próximo do canto interno da pálpebra através do qual as lágrimas escoam para o saco lacrimal. (Cada olho possui dois canalículos, um para a pálpebra superior e um para a pálpebra inferior.)

A canaliculite pode causar lacrimejamento, secreção, olho vermelho e sensibilidade leve. Vermelhidão e sensibilidade são mais evidentes na parte da pálpebra próxima ao nariz. Os sintomas podem parecer com os da dacriocistite. De onde vêm as lágrimas Diagnóstico de canaliculite Sintomas e exame médico O médico estabelece o diagnóstico de canaliculite com base nos sintomas e nos achados durante o exame. Um material turvo pode ser removido do canalículo quando o médico espreme o canalículo ou o saco lacrimal. Tratamento de canaliculite Remoção do material infectado e irrigação por um oftalmologista

Compressas quentes e colírios com antibióticos Um oftalmologista (médico especializado na avaliação e tratamento—cirúrgico e não cirúrgico—de doenças oculares) pode tentar retirar o material infectado do canalículo e depois irrigar o canalículo infectado com uma solução de antibiótico. Devem ser aplicadas compressas quentes e usados colírios antibióticos. Ocasionalmente, a infecção requer tratamento cirúrgico par remover qualquer bloqueio do canalículo. Essa cirurgia (chamada canaliculotomia) geralmente cura a canaliculite. Uso de colírios e pomadas oftálmicas