Calázio e terçol (hordéolo)

O terçol em geral começa com rubor, sensibilidade e dor na borda da pálpebra. Depois surge uma pequena área arredondada, sensível e inchada. O olho pode lacrimejar, ficar sensível à luz intensa e provocar a sensação de ter algo no seu interior (sensação de corpo estranho). Em geral, apenas uma parte muito pequena da pálpebra fica inchada, mas outras vezes a pálpebra inteira incha. Na maioria dos casos, surge um ponto amarelo diminuto no centro da zona inchada, normalmente na borda da pálpebra. O terçol tende a se romper depois de 2 a 4 dias, liberando uma pequena quantidade de material (frequentemente pus) e resolvendo o problema.

Terçol Imagem DR. CHRIS HALE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

No caso de um terçol interno, dor e outros sintomas podem ser mais intensos do que com terçol externo. Dor, vermelhidão e edema tendem a ocorrer debaixo da pálpebra. Algumas vezes a inflamação é grave e pode ser acompanhada de febre e calafrios.