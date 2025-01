University of Texas at Austin Dell Medical School

Blefarospasmo é um espasmo dos músculos ao redor do olho.

A causa do blefarospasmo é frequentemente desconhecida. Ela afeta mais mulheres do que homens e tende a ocorrer em famílias. Algumas vezes ele pode ser causado por distúrbios oculares como triquíase, corpo estranho no olho, olho seco e, às vezes, por um distúrbio no sistema nervoso como a doença de Parkinson.

Os sintomas do blefarospasmo são falta de controle no piscar e fechar o olho. Em casos graves, as pessoas não conseguem abrir os olhos. Os espasmos podem piorar com a fadiga, luz forte e ansiedade.

Se o blefarospasmo for leve, ele pode ser aliviado por manobras simples como cantar, murmurejar, tocar na pálpebra ou mascar chiclete. Caso contrário, o tratamento é injeção da toxina botulínica nos músculos dos olhos, capazes de aliviar ou prevenir o espasmo. Medicamentos (para reduzir a ansiedade) e óculos de sol (para diminuir a sensibilidade à luz) podem ajudar. Se a injeção da toxina botulínica tipo A não ajudar e os sintomas forem graves, pode ser realizada uma cirurgia para cortar os músculos das pálpebras.