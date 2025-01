A blefarite pode provocar a sensação de que existe alguma coisa no olho. Os olhos e as pálpebras podem coçar e queimar, e as bordas das pálpebras podem ficar vermelhas. A coceira é mais comum quando a blefarite tem uma causa alérgica em vez de infecciosa. Os olhos começam a lacrimejar e ficam sensíveis à luz intensa.

Em alguns tipos de blefarite, tais como aquelas causadas por infecções bacterianas, as pálpebras podem inchar e alguns cílios podem ficar brancos ou até mesmo cair. Este tipo de blefarite é geralmente agudo. Por vezes, podem surgir pequenos abscessos de pus (pústulas) na base dos cílios e, posteriormente, úlceras superficiais (blefarite ulcerosa). Uma crosta pode se formar e aderir firmemente às bordas das pálpebras. Quando a crosta é retirada a superfície pode sangrar. Durante o sono, as secreções secam e fazem com que as pálpebras fiquem unidas, de modo que os sintomas podem piorar ao acordar.

Em alguns tipos de blefarite, como naquelas causados por glândulas oleosas (meibomianas) bloqueadas, as glândulas ficam entupidas com depósitos duros de cera. Este tipo de blefarite pode ser crônico. Frequentemente, as pessoas têm dermatite seborreica ou rosácea e desenvolvem terçóis ou calázios (cistos nas pálpebras).

Algumas pessoas com blefarite desenvolvem olhos secos.

A maioria dos tipos de blefarite tende a reaparecer e se mostra muito resistente ao tratamento. A blefarite é incômoda e pouco atraente, mas no geral não danifica a córnea e não provoca perda de visão. Por vezes, a blefarite ulcerosa pode provocar a queda dos cílios e a cicatrização das bordas das pálpebras e, raramente, uma inflamação pode afetar a córnea.

A blefarite crônica também pode se desenvolver em pessoas com