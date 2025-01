O exame do olho

Refração é o procedimento pelo qual se avaliam os erros de focalização. Os problemas de acuidade visual (nitidez da visão) resultantes de erros de refração, tal como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia são diagnosticados por refração. Geralmente, a acuidade visual é medida usando uma escala que compara a visão de uma pessoa a 6 metros com a de alguém com uma visão perfeita. Desse modo, uma pessoa com visão de 20/20 vê objetos que se encontram a 6 metros de distância com a mesma nitidez que uma pessoa com visão normal, mas uma pessoa que tem visão de 20/200 vê a 6 metros, com nitidez, somente o que a pessoa com visão perfeita vê a cerca de 61 metros.

Um importante exame de acuidade visual é medido através da tabela de Snellen (gráfico ocular), um cartão grande ou uma caixa iluminada, que mostra filas de letras que vão diminuindo de tamanho. O gráfico é lido a uma distância padrão. O grau de acuidade visual é determinado pelo tamanho das letras que a pessoa consegue ler. Para pessoas que não sabem ler, é utilizada uma tabela modificada na qual as letras são representadas pela letra "E" maiúscula e que é girada aleatoriamente. A pessoa deve dizer para que lado o "E" está voltado. Se a pessoa não consegue ler nada que está na tabela, o examinador pode tentar saber se a pessoa consegue contar os dedos dele e se as mãos dele se movem. A visão de perto também é examinada ao se pedir à pessoa que leia um cartão colocado próximo ou um impresso a uma distância de 35 centímetros.

Refração automatizada é feita com um dispositivo que determina o erro de refração do olho ao medir como a luz muda ao entrar no olho. A pessoa se senta de frente para o auto refratômetro, um feixe de luz é emitido do aparelho, e é aferida a resposta do olho. O dispositivo utiliza essa informação para calcular a prescrição das lentes, necessária para corrigir o erro de refração. Fazer essa determinação demora apenas alguns segundos.

O foróptero é o dispositivo frequentemente utilizado, junto com a tabela de Snellen, para determinar quais as melhores lentes corretivas para uma pessoa que precisa de óculos ou lentes de contato. O foróptero contém uma gama de lentes corretoras que permite à pessoa comparar os diferentes níveis de correção enquanto visualiza a tabela. Geralmente, o oftalmologista utiliza o foróptero para retificar a informação obtida a partir do auto refratômetro, antes de prescrever as lentes.