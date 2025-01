Músculos, nervos e vasos sanguíneos dos olhos

Mayo Clinic College of Medicine and Science

Diversos músculos trabalham juntos para movimentar o olho, permitindo que as pessoas olhem em diferentes direções sem mover a cabeça. Cada músculo do olho é estimulado por um nervo craniano específico.

O nervo óptico (um nervo craniano), que leva impulsos da retina para o cérebro, assim como outros nervos cranianos, que transmitem impulsos a cada músculo do olho e se movimentam pela órbita (a cavidade óssea que circunda o globo ocular).

Uma artéria oftálmica e uma artéria central da retina (uma artéria que se ramifica da artéria oftálmica) fornecem sangue a cada olho.

Do mesmo modo, as veias oftálmicas (veias vórtex) e uma veia central da retina drenam sangue do olho. Esses vasos sanguíneos entram e saem pela parte posterior do olho.