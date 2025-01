University of Arkansas for Medical Sciences

A intoxicação por vitamina E é rara, mas ocasionalmente doses elevadas causam um risco de hemorragia, bem como fraqueza muscular, fadiga, náuseas e diarreia.

O maior risco da intoxicação por vitamina E é o sangramento.

O diagnóstico costuma ser feito com base nos sintomas da pessoa.

Interromper a ingestão de suplementos de vitamina E e tomar vitamina K, se necessário, resolve os sintomas.

A vitamina E (tocoferol) é um antioxidante: Protege as células contra lesões causadas pelos radicais livres, que são subprodutos da atividade celular normal e que participam das reações químicas com as células. Algumas destas reações podem ser prejudiciais. (Consulte também Considerações gerais sobre vitaminas.)

Muitas pessoas tomam suplementos de vitamina E para ajudar a prevenir certas doenças. Os suplementos de vitamina E não protegem contra câncer ou doenças cardíacas e vasculares. Não existe evidência convincente de que a vitamina E, mesmo em doses elevadas, retarde a progressão da doença de Alzheimer ou diminua o risco de câncer de próstata. Há controvérsia quanto ao fato de os suplementos de vitamina E protegerem ou não contra a discinesia tardia (movimentos involuntários repetitivos da boca, língua, braços ou pernas, que é um efeito colateral dos medicamentos antipsicóticos). Não está claro se os suplementos de vitamina E aumentam ou diminuem o risco de ter acidente vascular cerebral.

A vitamina E, assim como as vitaminas A, D e K, é uma vitamina lipossolúvel, a qual se dissolve em gordura, e é mais bem absorvida quando ingerida juntamente com alguma gordura. Boas fontes de vitamina E incluem óleos vegetais, nozes, sementes, verduras de folhas verdes e gérmen de trigo.

Sintomas do excesso de vitamina E Muitos adultos consomem quantidades relativamente grandes de vitamina E durante meses ou anos, sem qualquer dano aparente. Contudo, doses elevadas de vitamina E podem aumentar o risco de sangramento, principalmente em adultos que também estão sob tratamento com anticoagulantes (particularmente a varfarina), que tornam o sangue menos propenso a coagular. Ocasionalmente, os adultos que consomem doses muito altas desenvolvem fraqueza muscular, cansaço, náuseas e diarreia.

Diagnóstico do excesso de vitamina E O diagnóstico de intoxicação por vitamina E toma por base o histórico da pessoa com relação ao uso de suplementos de vitamina E e os sintomas.