Excesso de vitamina C

A intoxicação por vitamina C é muito rara. Algumas pessoas tomam doses elevadas de vitamina C porque é um antioxidante.

A vitamina C (ácido ascórbico) é essencial para a formação, crescimento e reparo de ossos, pele e tecido conjuntivo (que conecta outros tecidos e órgãos e inclui tendões, ligamentos e vasos sanguíneos). Ela também é essencial para o funcionamento normal dos vasos sanguíneos. A vitamina C ajuda a manter dentes e gengivas saudáveis. Ela ajuda o organismo a absorver o ferro, que é necessário para formar os glóbulos vermelhos do sangue. A vitamina C também ajuda a curar queimaduras e ferimentos. Boas fontes de vitamina C incluem frutas cítricas, tomate, batata, brócolis, morango e pimentão. (Consulte também Considerações gerais sobre vitaminas.)

Assim como a vitamina E, a vitamina C é um antioxidante: Protege as células contra lesões causadas pelos radicais livres, que são subprodutos da atividade celular normal e que participam das reações químicas com as células. Algumas dessas reações podem causar danos durante a vida inteira da pessoa.

Algumas pessoas tomam doses elevadas de vitamina C porque é um antioxidante que protege as células contra lesões produzidas por radicais livres. Acredita-se que os radicais livres contribuem para muitas doenças como, por exemplo, a aterosclerose, o câncer, as doenças pulmonares, o resfriado comum e a perda de memória. Contudo, não se sabe se o consumo de altas doses de vitamina C de fato ajuda a prevenir essas doenças ou tem algum efeito benéfico sobre eles; nenhum benefício foi demonstrado pela maioria dos estudos. As evidências mais fortes indicam que ela tem um efeito protetor contra a formação de cataratas.

Altas doses (até o limite superior de segurança – 2.000 miligramas por dia) de vitamina C normalmente não são tóxicas para adultos saudáveis. Ocasionalmente, doses mais altas provocam náuseas ou diarreia e interferem no equilíbrio da atividade antioxidante do organismo.