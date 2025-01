University of Arkansas for Medical Sciences

O excesso de vitamina A (intoxicação) pode ocorrer subitamente (agudo), geralmente devido à ingestão acidental por crianças, ou crônico.

O consumo excessivo de vitamina A provoca queda de cabelo, lábios rachados, pele seca, enfraquecimento dos ossos, dores de cabeça, elevações dos níveis de cálcio no sangue e um distúrbio raro caracterizado pelo aumento da pressão dentro do crânio, denominado hipertensão intracraniana idiopática.

O diagnóstico toma por base os sintomas e os exames de sangue.

A maioria das pessoas se recupera completamente quando para de tomar suplementos de vitamina A.

A vitamina A (retinol) é necessária para o funcionamento das células nervosas (fotorreceptores) sensíveis à luz na retina do olho e, com isso, ajuda a preservar a visão noturna. Ela também ajuda a manter saudável a pele e o revestimento dos pulmões, do intestino e do trato urinário, e protege contra infecções. Boas fontes de vitamina A incluem óleo de fígado de peixe, fígado, gema de ovo, manteiga, creme de leite e leite fortificado. (Consulte também Considerações gerais sobre vitaminas.)

Carotenoides, como o betacaroteno, são pigmentos presentes em frutas e verduras, que lhes dá a cor amarela, alaranjada ou vermelha. Assim que são consumidos, os carotenoides são convertidos lentamente no organismo em vitamina A. Os carotenoides são mais bem absorvidos a partir de verduras cozidas ou homogeneizadas, servidas juntamente com algum óleo ou gordura. Boas fontes de carotenoides são verduras verde-escuras, amarelas e alaranjadas e frutas amarelas e alaranjadas.

Medicamentos relacionados à vitamina A (retinoides) são utilizados para tratar acne e psoríase graves. Estudos estão sendo realizados para descobrir se tomar vitamina A, betacaroteno ou retinoides ajuda ou não a reduzir o risco de determinados tipos de câncer de pele, mas tomar betacaroteno e retinoides não é atualmente recomendado para a prevenção de câncer ou doença cardíaca. No entanto, o risco de desenvolver determinados tipos de câncer (por exemplo, câncer de pulmão) e doença cardíaca pode aumentar após a ingestão de doses elevadas de suplementos de betacaroteno.

O excesso de vitamina A pode ter efeitos prejudiciais (intoxicação). Por exemplo, tomar doses diárias 10 vezes a IDR (ingestão diária recomendada) ou mais durante meses pode causar intoxicação. Às vezes, a intoxicação é causada pela ingestão de formulações especiais de altas doses de vitamina A para tratar acne grave ou outros distúrbios da pele. Uma dose menor pode causar intoxicação em bebês, às vezes, em algumas semanas. Se as crianças tomarem uma dose muito alta acidentalmente, a intoxicação pode desenvolver-se rapidamente.

Consumir grandes quantidades de carotenoides (que o corpo converte em vitamina A) nos alimentos não causa intoxicação, pois os carotenoides são convertidos em vitamina A de forma muito lenta. Geralmente, não há sintomas. No entanto, quando se consomem grandes quantidades de carotenoides, a pele pode tornar-se amarelada (denominado carotenose), principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.

Suplementos com altas doses de betacaroteno podem aumentar o risco de câncer, mas os carotenoides consumidos por meio de frutas e verduras não parecem aumentar esse risco.

Sintomas do excesso de vitamina A A maioria das pessoas com intoxicação por vitamina A apresenta dores de cabeça e erupções cutâneas. O consumo excessivo de vitamina A durante um longo período pode causar pelos grossos, perda parcial do cabelo (até mesmo das sobrancelhas), lábios rachados e pele seca e áspera. O consumo crônico de grandes doses de vitamina A pode causar lesão hepática. Ele também pode causar defeitos congênitos em um feto. Posteriormente, os sintomas incluem dores de cabeça intensas e fraqueza geral. As dores ósseas e articulares são frequentes, sobretudo nas crianças. Fraturas podem ocorrer com facilidade, especialmente em idosos. Crianças podem perder o apetite e não crescer nem se desenvolver normalmente. Sua pele pode apresentar prurido. O fígado e o baço podem aumentar de tamanho. Você sabia que... O consumo de quantidades muito elevadas de vitamina A de uma só vez pode causar, em questão de horas, sonolência, irritabilidade, dor de cabeça, náusea e vômitos, às vezes seguidos por descamação da pele. Ocorre um aumento na pressão dentro do cérebro, especialmente em crianças, e ocorrem vômitos. O risco de entrar em estado de coma ou de morte existe se o consumo de vitamina A não for interrompido. Se uma mulher tomar isotretinoína (um derivado da vitamina A usado para tratar a acne grave) durante a gravidez, o filho pode apresentar malformações congênitas. As mulheres que estão ou planejam ficar grávidas não devem consumir uma quantidade de vitamina A superior ao limite de segurança (3.000 microgramas) para evitar riscos de defeitos congênitos.

Diagnóstico do excesso de vitamina A Exame físico

Exames de sangue O diagnóstico de intoxicação por vitamina A toma por base principalmente os sintomas. Para confirmar o diagnóstico, é possível que o médico também realize exames de sangue para medir os níveis de vitamina A.