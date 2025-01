O principal sintoma da deficiência de vitamina K é o sangramento (hemorragia) sob a pele (que causa manchas negras), nasal, de uma ferida, do estômago ou do intestino. O sangramento no estômago, às vezes, provoca vômitos com sangue. É possível ver sangue na urina ou nas fezes, ou as fezes podem ter uma cor negra.

As hemorragias no cérebro ou em volta dele são potencialmente fatais para os recém-nascidos.

Ter uma doença hepática aumenta o risco de apresentar hemorragia porque os fatores de coagulação são produzidos pelo fígado.

A deficiência de vitamina K também pode debilitar os ossos.