University of Arkansas for Medical Sciences

A deficiência de vitamina E causada por uma dieta pobre em vitamina E é comum em países cujos índices de insegurança alimentar são altos. Em países cujos índices de insegurança alimentar são baixos, a causa costuma ser um distúrbio de absorção. Alguns bebês nascem com deficiência de vitamina E, que geralmente melhora com o uso de suplementos.

A deficiência de vitamina E pode prejudicar os reflexos e a coordenação, causar dificuldade em andar e o enfraquecimento dos músculos.

Bebês prematuros com essa deficiência podem desenvolver uma forma grave de anemia.

O diagnóstico baseia-se nos sintomas e nos resultados de um exame físico.

Tomar suplementos de vitamina E corrige a deficiência.

A vitamina E (tocoferol) é um antioxidante: Protege as células contra lesões causadas pelos radicais livres, que são subprodutos da atividade celular normal e que participam das reações químicas com as células. Algumas destas reações podem ser prejudiciais. (Consulte também Considerações gerais sobre vitaminas.)

A vitamina E, assim como as vitaminas A, D e K, é uma vitamina lipossolúvel, a qual se dissolve em gordura, e é mais bem absorvida quando ingerida juntamente com alguma gordura. Boas fontes de vitamina E incluem óleos vegetais, nozes, sementes, verduras de folhas verdes e gérmen de trigo.

As reservas de vitamina E em recém-nascidos são relativamente baixas porque apenas pequenas quantidades de vitamina E atravessam a placenta. Assim, os recém-nascidos, sobretudo os prematuros, apresentam um maior risco de ter deficiência de vitamina E. No entanto, o risco diminui com a idade porque os bebês geralmente recebem uma quantidade suficiente de vitamina E do leite materno ou de fórmulas lácteas comerciais. Os adultos podem armazenar grandes quantidades de vitamina E no tecido adiposo, fazendo com que a deficiência seja menos provável.

Muitas pessoas tomam suplementos de vitamina E para ajudar a prevenir certas doenças. Os suplementos de vitamina E não protegem contra câncer ou doenças cardíacas e vasculares. Não existe evidência convincente de que a vitamina E, mesmo em doses elevadas, retarde a progressão da doença de Alzheimer ou diminua o risco de câncer de próstata. Há controvérsia quanto ao fato de os suplementos de vitamina E protegerem ou não contra a discinesia tardia (movimentos involuntários repetitivos da boca, língua, braços ou pernas, que é um efeito colateral dos medicamentos antipsicóticos).

Causas da deficiência de vitamina E Uma dieta com muito baixo teor de gordura carece de vitamina E, pois os óleos vegetais são a principal fonte dessa vitamina e porque a vitamina E é mais bem absorvida quando ingerida juntamente com um pouco de gordura. Os distúrbios que comprometem a absorção de gordura (por exemplo, determinadas doenças hepáticas, doenças da vesícula biliar, pancreatite e fibrose cística) também podem reduzir a absorção da vitamina E e aumentar o risco de desenvolver uma deficiência de vitamina E. Nos Estados Unidos e em outros países cujos índices de insegurança alimentar são baixos, a deficiência de vitamina E é rara em crianças mais velhas e em adultos e geralmente é decorrente de Um distúrbio que prejudica a absorção de gordura (síndrome de má absorção) A causa mais comum de deficiência de vitamina E em países cujos índices de insegurança alimentar são altos é Ingestão inadequada de vitamina E Você sabia que...

Sintomas da deficiência de vitamina E Os sintomas em crianças podem incluir diminuição dos reflexos, dificuldade em andar, falta de coordenação, perda do sentido da posição (saber onde estão os membros sem ter que olhar para eles) e fraqueza muscular. Esses sintomas raramente surgem em adultos com deficiência de vitamina E devido a uma síndrome de má absorção, uma vez que os adultos armazenam grandes quantidades de vitamina E no tecido adiposo. A deficiência de vitamina E pode causar uma forma de anemia em que glóbulos vermelhos se rompem (anemia hemolítica). Os bebês prematuros com deficiência de vitamina E apresentam um alto risco de ter essa doença grave. Em bebês prematuros, pode ocorrer sangramento (hemorragia) dentro do cérebro, e os vasos sanguíneos dos olhos podem crescer de modo anômalo (um distúrbio denominado retinopatia da prematuridade). Recém-nascidos afetados também têm músculos fracos.

Diagnóstico da deficiência de vitamina E Exame físico

Às vezes, exames de sangue O diagnóstico da deficiência de vitamina E toma por base os sintomas, a presença de quadros clínicos que aumentam o risco e o resultado de um exame físico. Exames de sangue para medir o nível de vitamina E podem ser realizados para confirmar o diagnóstico.