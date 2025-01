A deficiência de vitamina A é geralmente causada por

Uma dieta deficiente em vitamina A por um longo período

Essa deficiência é comum em localidades do mundo onde as pessoas não comem uma quantidade suficiente de alimentos que são boas fontes de vitamina A, como

Fígado de animais e peixes

Verduras alaranjadas, amarelas e verde-escuras e frutas amarelas e alaranjadas

Ovos

Produtos fortificados derivados do leite

Por exemplo, a deficiência de vitamina A ocorre nas regiões sul e leste da Ásia, onde o arroz normal, que não contém nenhuma vitamina A, é o principal alimento. O arroz dourado contém um maior teor de betacaroteno e pode prevenir a deficiência de vitamina A.

Os distúrbios que comprometem a absorção das gorduras pelo intestino podem reduzir a absorção da vitamina A lipossolúvel e aumentar o risco de desenvolver uma deficiência de vitamina A. Esses distúrbios incluem diarreia crônica, doença celíaca, fibrose cística, determinadas doenças do pâncreas e bloqueio das vias biliares. A cirurgia do intestino ou do pâncreas pode causar o mesmo efeito.

As doenças hepáticas podem interferir no armazenamento de vitamina A. (A maior parte da vitamina A do organismo é armazenada no fígado.)

A deficiência de vitamina A costuma ocorrer em pessoas que tiveram uma deficiência de proteínas e calorias grave (desnutrição proteico-energética) por um longo período. Pessoas com esse distúrbio não consomem uma quantidade suficiente de vitamina A, e o armazenamento e o uso de vitamina A ficam prejudicados.