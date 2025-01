Uma forma de deficiência de niacina é causada por uma deficiência de niacina e de triptofano (um aminoácido). Esta forma provoca uma doença chamada pelagra, que afeta a pele, o trato digestivo e o cérebro. A pelagra se desenvolve apenas se a dieta for deficiente em niacina e triptofano, porque o organismo consegue converter o triptofano em niacina. As pessoas que vivem em zonas onde o milho é o principal alimento correm o risco de desenvolver pelagra, já que o milho é um alimento com baixo teor de niacina e triptofano. Mais ainda, a niacina do milho não pode ser absorvida pelo intestino se não tiver sido tratada com um álcali (como acontece na preparação de tortilhas de milho). A pelagra, um distúrbio sazonal, apresenta-se todas as primaveras e dura todo o verão, quando a alimentação é principalmente baseada em produtos de milho.

A pelagra também se desenvolve em pessoas que apresentam uma das seguintes características:

Doença de Hartnup, uma doença hereditária rara em que a absorção de triptofano está comprometida

Síndrome carcinoide, uma doença rara em que o triptofano não é convertido em niacina

Os seguintes quadros clínicos podem dar origem a uma deficiência de niacina: