University of Arkansas for Medical Sciences

O excesso de iodo é raro e é causado pelo consumo excessivo do mineral iodo, que pode, às vezes, afetar a função tireoidiana.

(consulte também Considerações gerais sobre minerais).

O iodo está presente na água do mar. Uma pequena quantidade de iodo da água do mar entra na atmosfera e, através da chuva, entra nas águas subterrâneas e solos próximos ao mar.

Em muitos locais, incluindo os Estados Unidos, o sal de mesa é enriquecido com iodo (em sua forma de combinação iodeto) para ajudar a garantir que as pessoas consumam o suficiente.

O consumo excessivo de iodo é pouco frequente. Pode resultar do uso de suplementos de iodo para tratar deficiências prolongadas deste elemento. Por vezes, as pessoas que vivem perto do mar consomem uma quantidade excessiva de iodo porque comem grandes quantidades de frutos do mar e bebem água rica em iodo, assim como ocorre comumente no norte do Japão.

O consumo excessivo de iodo normalmente não afeta a função da tireoide, mas às vezes sim. Isso pode fazer com que a tireoide se torne hiperativa e produza hormônios tireoidianos em excesso (hipertireoidismo), particularmente em pessoas que costumavam consumir uma quantidade muito pequena de iodo. No entanto, às vezes, o excesso de iodo pode diminuir a produção de hormônios tireoidianos (causando hipotireoidismo). Como resultado, a tireoide aumenta, formando um bócio. (Um bócio pode se formar quando a tireoide é hipoativa ou hiperativa.)

Se as pessoas consumirem quantidades muito grandes de iodo, eles poderão sentir um gosto metálico em sua boca e produzir mais saliva. O iodo pode irritar o trato digestivo e causar uma erupção cutânea.

Diagnóstico do excesso de iodo Exames de sangue

Exames de diagnóstico por imagem O médico suspeita da presença de hipertireoidismo ou hipotireoidismo devido ao excesso de iodo tomando por base os sintomas, especialmente em pessoas que informam estarem tomando suplementos de iodo. São feitos exames de sangue para determinar os níveis de hormônios tireoidianos e o hormônio estimulante da tireoide (TSH). É possível que exames por imagem da tireoide também sejam realizados.