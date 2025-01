University of Arkansas for Medical Sciences

O consumo excessivo de flúor, que ocorre com mais frequência ao beber água com alto nível de flúor ou ao tomar suplementos de flúor, pode causar fluorose, que afeta os dentes e os ossos.

A maior parte do flúor no organismo se encontra armazenada nos ossos e nos dentes. O flúor é necessário para a formação de ossos e dentes saudáveis.

As pessoas que vivem em zonas onde a água contém uma quantidade elevada de flúor podem consumi-lo em excesso e sofrer de um distúrbio chamado fluorose. As crianças que tomam uma dose elevada de um suplemento de flúor também podem desenvolver fluorose, mesmo que vivam em uma área onde a água potável não contém flúor.

O flúor se acumula nos dentes, sobretudo nos definitivos. Sobre a superfície do esmalte dos dentes surgem manchas brancas opacas e irregulares. Essas manchas podem ficar amarelas ou cor de café, fazendo com que o esmalte pareça manchado. Os dentes também podem ser perfurados. Esses defeitos são apenas estéticos e podem até fazer com que o esmalte fique mais resistente às cáries.

O flúor também se acumula nos ossos. Raramente, o consumo de muito flúor durante muito tempo resulta em ossos mais densos, porém frágeis, em crescimento anômalo dos ossos (esporão) na coluna vertebral ou em paralisia devido ao acúmulo de cálcio (calcificação) nos ligamentos.

O diagnóstico de excesso de flúor toma por base os sintomas. Exames de sangue para medir os níveis de flúor podem estar disponíveis.

O tratamento do excesso de flúor consiste na redução do consumo de flúor para prevenir que ele continue a se acumular. Por exemplo, as pessoas que vivem em zonas com água extremamente fluoretada não a devem consumir, nem tomar suplementos de flúor. Deve ser ensinado, também, às crianças que não devem engolir pasta de dente com flúor.