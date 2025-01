University of Arkansas for Medical Sciences

O excesso de cromo pode ser causado pela exposição ao cromo no local de trabalho.

(consulte também Considerações gerais sobre minerais).

O cromo permite que a insulina (que controla os níveis de açúcar no sangue) atue e auxilie no processamento (metabolismo) e armazenamento de carboidratos, proteína e gordura.

Suplementos de cromo não aumentam o tamanho ou a força dos músculos.

Pequenas quantidades de cromo ingeridas por via oral não são prejudiciais (não tóxicas). É possível que as pessoas sejam expostas a uma forma diferente e nociva (tóxica) de cromo no local de trabalho. Essa forma resulta da poluição industrial. Essa forma pode irritar a pele, a cartilagem nasal, os pulmões e o trato digestivo, e pode causar câncer de pulmão.