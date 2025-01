University of Arkansas for Medical Sciences

A deficiência de flúor pode causar fraqueza nos dentes e ossos.

A maior parte do flúor no organismo se encontra armazenada nos ossos e nos dentes. O flúor é necessário para a formação de ossos e dentes saudáveis.

(consulte também Considerações gerais sobre minerais).

A deficiência de flúor pode dar origem a cáries e, possivelmente, à osteoporose. O consumo adequado de flúor pode prevenir a formação de cáries e fortalecer os ossos. A adição de fluoreto (fluoretação) à água potável com baixo teor de flúor ou o uso de pasta dental ou suplementos com flúor reduz significativamente o risco de ter cáries. A aplicação de flúor nos dentes (verniz de flúor) pode ajudar a reduzir a incidência de cáries no início da infância em regiões do mundo onde a pasta de dentes com flúor ou a fluoretação da água não estão facilmente disponíveis.