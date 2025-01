Controle do sangramento

Suplementos de ferro por via oral

Raramente se administra ferro através de injeção

Uma vez que a causa mais frequente de deficiência de ferro nos adultos é a perda de sangue excessiva, o médico questiona primeiro sobre a existência de possíveis hemorragias. Para controlar a hemorragia menstrual excessiva, pode ser necessário administrar fármacos, como os contraceptivos orais (pílulas para o controle da natalidade). Do mesmo modo, para tratar uma úlcera hemorrágica ou para extrair um pólipo no cólon, pode ser necessário realizar um procedimento cirúrgico. Uma transfusão de sangue pode ser necessária se a anemia for grave.

A ingestão de ferro que se encontra na dieta normal pode não ser suficiente para repor o ferro perdido (porque menos de 20% do ferro proveniente dos alimentos é absorvido pelo organismo). Assim, a maioria das pessoas com deficiência de ferro precisa tomar suplementos de ferro por via oral, normalmente, uma ou duas vezes ao dia. O ferro dos suplementos é mais bem absorvido quando ingerido com o estômago vazio, 30 minutos antes das refeições ou 2 horas após as refeições, principalmente se as refeições incluírem alimentos que reduzem a absorção de ferro, tais como fibras vegetais, alimentos que contêm fitatos (incluindo pão integral, farelo, feijão, soja e nozes), café e chá. Infelizmente, a ingestão de ferro suplementar com o estômago vazio pode causar indigestão e constipação. Por isso, algumas pessoas devem tomar os suplementos com as refeições. Os antiácidos e suplementos de cálcio também podem reduzir a absorção de ferro. Consumir vitamina C em sucos ou ingeri-la em forma de suplemento aumenta a absorção do ferro, assim como comer pequenas quantidades de carne, que contém a forma de ferro mais facilmente absorvida (ferro heme). Os suplementos de ferro podem fazer com que as fezes fiquem com uma cor negra, um efeito colateral inofensivo.

Raramente se administra ferro através de injeções. As injeções são necessárias para pessoas que não toleram os comprimidos ou nas poucas pessoas que não conseguem absorver ferro suficiente do aparelho digestivo.

Corrigir a anemia ferropênica geralmente leva de várias semanas até cerca de 2 meses, mesmo depois que o sangramento tenha parado. Após a superação da anemia, deve-se tomar doses de ferro suplementares por um período de seis meses até repor as reservas do organismo. Periodicamente, devem ser realizadas análises do sangue para determinar se a pessoa está a recebendo ferro suficiente e para descobrir possíveis hemorragias.

As mulheres não menstruadas e os homens não devem tomar suplementos de ferro ou suplementos multivitamínicos com ferro se não forem receitados por um médico. Ingerir esses suplementos pode dificultar o diagnóstico de sangramento no intestino. Tal sangramento pode ser devido a doenças graves, incluindo câncer do cólon.

Visto que o feto em desenvolvimento necessita de ferro, são recomendados suplementos de ferro a quase todas as gestantes. A maioria dos bebês, sobretudo os prematuros ou os que nascem com baixo peso corporal, precisa de suplementos de ferro. Essa suplementação é administrada através de compostos enriquecidos com ferro ou através de suplementos líquidos para os bebês amamentados.