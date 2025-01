Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

A desnutrição é uma deficiência de calorias ou de um ou mais nutrientes essenciais.

A desnutrição pode surgir porque as pessoas não conseguem obter ou preparar alimentos, porque apresentam alguma doença que dificulta a ingestão ou absorção de alimentos ou porque possuem uma necessidade de calorias excessivamente alta, como ocorre durante períodos de crescimento rápido.

A desnutrição é geralmente óbvia: As pessoas ficam com peso abaixo do normal, os ossos ficam salientes, a pele fica seca e sem elasticidade e os cabelos ficam secos e caem com facilidade.

Os médicos geralmente conseguem diagnosticar a desnutrição com base na aparência, altura e peso e situação da pessoa (incluindo informações sobre dieta e perda de peso).

As pessoas recebem alimentos em quantidades que aumentam gradualmente, por via oral se possível, mas, às vezes, por um tubo inserido na garganta que chega até o estômago ou inseridos pela veia (via intravenosa).

Acredita-se que a desnutrição seja uma deficiência básica de calorias (ou seja, do consumo geral de alimentos) ou proteínas. As deficiências de vitaminas e as deficiências de minerais tendem a ser consideradas como distúrbios distintos. No entanto, quando as calorias são insuficientes, as vitaminas e os minerais também tendem a sê-lo. A desnutrição, muitas vezes chamada de má nutrição, é, na verdade, um tipo de má nutrição.

A má nutrição é um desequilíbrio entre os nutrientes de que o corpo precisa e os nutrientes que o corpo obtém. Assim, a má nutrição também inclui a sobrealimentação (consumo excessivo de calorias ou nutrientes específicos – proteínas, gorduras, vitaminas, minerais ou outros suplementos dietéticos), além de desnutrição.

O número de pessoas desnutridas no mundo vem aumentando desde 2014. Na publicação O estado da segurança alimentar e nutricional no mundo em 2023, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) informou que quase 735 milhões de pessoas, ou seja, 9,2% da população mundial, estavam desnutridas em 2023, o que corresponde a um aumento de 122 milhões de pessoas em comparação a 2019. A maioria vive em países com altas taxas de insegurança alimentar. A prevalência de desnutrição na África aumentou de 19,4% em 2021 para 19,7% em 2022. Porém, na Ásia, a prevalência da desnutrição diminuiu de 8,8% em 2021 para 8,5% em 2022, uma redução de mais de 12 milhões de pessoas. No entanto, esses números estão 58 milhões acima dos níveis pré‑pandêmicos. Estima-se que quase 600 milhões de pessoas estarão cronicamente desnutridas em 2030. Essa estimativa é 23 milhões a mais do que teria sido se a guerra na Ucrânia não tivesse ocorrido e 119 milhões a mais do que teria sido se nem a pandemia nem a guerra na Ucrânia tivessem ocorrido.

A desnutrição avança em etapas. Ela pode surgir lenta ou muito rapidamente, como pode ocorrer quando o câncer está avançando rapidamente. Quando o organismo não recebe calorias suficientes, consome primeiramente sua própria gordura e as usa como calorias, algo semelhante a queimar os móveis para manter a casa quente. Depois que as gorduras armazenadas são usadas, o corpo pode romper seus outros tecidos, como músculos e tecidos de órgãos internos, levando a problemas graves, incluindo a morte.

Desnutrição proteico-energética A desnutrição proteico-energética (também conhecida como má nutrição proteico-energética) é uma deficiência grave de proteínas e calorias que surge quando a pessoa não consome proteínas e calorias suficientes durante um longo período. Nos países com altos índices de insegurança alimentar, a desnutrição energética-proteica geralmente ocorre em crianças. Isso contribui para a morte de mais da metade do total de mortes de crianças (por exemplo, aumentando o risco de desenvolver infecções com ameaça à vida e, se surgirem infecções, aumentando a gravidade). Porém, esse distúrbio pode afetar qualquer pessoa, não importa a sua idade, se a ingestão de alimentos for inadequada. Em todo o mundo, a estratégia preventiva mais importante é reduzir a pobreza e melhorar a educação nutricional e as medidas de saúde pública. A desnutrição proteico-energética possui três formas principais: Marasmo

Kwashiorkor

Kwashiorkor marasmático Marasmo O marasmo é uma deficiência grave de calorias e proteínas. A deficiência tende a surgir em lactentes e crianças pequenas. Geralmente, ela causa perda de peso, perda de músculo e gordura e desidratação. A amamentação geralmente protege contra o marasmo. Kwashiorkor Kwashiorkor é uma deficiência grave mais de proteínas do que de calorias. Kwashiorkor é menos comum que marasmo. O termo deriva de uma palavra africana que significa “primeiro filho-segundo filho”, já que um primogênito muitas vezes desenvolve Kwashiorkor quando nasce o segundo filho e o afasta do aleitamento materno. Visto que as crianças desenvolvem Kwashiorkor depois de terem sido desmamadas, normalmente, são mais velhas do que as que apresentam marasmo. O Kwashiorkor tende a ocorrer em determinadas regiões do mundo, onde os alimentos e as refeições nativas destinadas aos bebês desmamados são deficientes em proteínas, ainda que suficientes em calorias e carboidrato. Exemplos de tais alimentos são o inhame, a tapioca, o arroz, as batatas e a banana verde. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolver Kwashiorkor, se a sua alimentação for essencialmente composta por carboidratos. As pessoas com Kwashiorkor retêm líquidos, conferindo-lhes um aspecto inchado. Se o Kwashiorkor for grave, o abdômen poderá ficar distendido. Kwashiorkor marasmático O kwashiorkor marasmático ocorre quando uma criança com kwashiorkor não consome uma quantidade suficiente de calorias. A pessoa com esse distúrbio retém líquido e ocorre o definhamento dos músculos e do tecido adiposo. Inanição A inanição é a manifestação mais extrema da desnutrição proteico-energética. Ela é causada por uma falta total de nutrientes durante um longo período. Ela geralmente ocorre porque não há alimentos disponíveis (por exemplo, durante uma época de fome), mas ocasionalmente, ela ocorre quando há alimentos disponíveis (por exemplo, quando a pessoa fica de jejum ou tem anorexia nervosa).

Causas da desnutrição A desnutrição é causada por fatores sociais, culturais e políticos, incluindo: Pobreza

Guerra

Conflito civil

Superpopulação

Condições de moradia inseguras

Doenças infecciosas

Pandemia

Urbanização A pobreza é a principal causa de desnutrição em países de renda baixa, média e alta. Ela também é a causa mais comum de insegurança alimentar. Em regiões onde não há uma insegurança alimentar generalizada, normalmente a desnutrição ocorre com muito menos frequência que a supernutrição. Determinados quadros clínicos aumentam o risco de apresentar desnutrição. Esses quadros clínicos (fatores de risco) incluem: Não conseguir obter alimentos

Ser sem-teto

Ter problemas de saúde mental

Ter uma doença que interfere no consumo, processamento (metabolismo) ou na absorção de nutrientes

Ter diarreia crônica, causando perda de nutrientes

Estar gravemente doente (o que faz com que a pessoa não consiga comer o suficiente, porque perdeu o apetite ou porque as necessidades nutricionais do seu organismo apresentam-se excessivamente elevadas)

Tomar determinados medicamentos ou usar determinadas substâncias, como álcool ou entorpecentes

Tabagismo

Ser jovem (bebês, crianças e adolescentes correm o risco de desnutrição porque estão em crescimento e precisam de mais calorias e nutrientes)

Ter mais idade É possível que a pessoa não consiga obter alimentos porque não tem condições de pagar por eles, não tem uma maneira de chegar ao supermercado ou tem alguma limitação física que as impede de fazer compras. Em algumas partes do mundo, o abastecimento de alimentos é inadequado devido a guerras, secas, enchentes ou outros fatores. Alguns distúrbios como, por exemplo, distúrbios de má absorção interferem com a absorção de vitaminas e minerais. Uma cirurgia que envolve a retirada de parte do trato digestivo pode ter o mesmo efeito. Alguns distúrbios como, por exemplo, AIDS, câncer ou depressão fazem com que a pessoa perca o apetite e consuma menos alimentos, o que resulta na desnutrição. O uso de determinados fármacos também pode contribuir com a desnutrição. As pessoas podem fazer o seguinte: Redução do apetite: Por exemplo, medicamentos usados no tratamento de hipertensão arterial (como diuréticos), insuficiência cardíaca (como digoxina) ou câncer (como cisplatina).

Provocam náuseas, diminuindo o apetite

Aceleram o metabolismo (como, por exemplo, a tiroxina e a teofilina) e, com isso, aumentam a necessidade de calorias e nutrientes

Interferem com a absorção de determinados nutrientes no intestino A ingestão excessiva de álcool, que possui calorias, mas baixo valor nutritivo, diminui o apetite. Como o álcool danifica o fígado, pode também interferir na absorção e no uso de nutrientes. O transtorno por uso de álcool pode causar deficiências de magnésio, zinco e algumas vitaminas, incluindo tiamina. Além disso, interromper o uso de determinados medicamentos (como ansiolíticos e antipsicóticos) ou o consumo de álcool pode levar à perda de peso e/ou à desnutrição. O hábito de fumo atenua o paladar e o olfato, tornando o alimento menos atraente. O fumo também parece causar outras alterações no corpo que contribuem para um baixo peso corporal. Por exemplo, o fumo estimula o sistema nervoso simpático, que aumenta o uso de energia do corpo. Alguns problemas de saúde aumentam bastante a necessidade calórica. Elas incluem infecções, ferimentos, glândula tireoide hiperativa (hipertireoidismo), queimaduras extensas e febre prolongada. Nos Estados Unidos, aproximadamente um em cada sete idosos que vivem nas suas próprias casas consome menos de 1.000 calorias por dia, o que não é suficiente para uma nutrição adequada. Até metade dos idosos hospitalizados ou residentes em lares de terceira idade não consomem calorias suficientes. Você sabia que... No caso dos idosos, vários fatores, incluindo mudanças no corpo relacionadas à idade, agem juntos para causar a desnutrição (consulte a barra lateral Destaque para Idosos: Desnutrição). Tabela Causas da desnutrição Tabela

Sintomas da desnutrição O sinal mais óbvio de uma deficiência de calorias é a perda de gordura corporal (tecido adiposo). Tabela Como a inanição afeta o corpo Tabela Se a inanição durar cerca de 1 mês, uma pessoa perde aproximadamente um quarto do seu peso corporal. Se a inanição continuar por muito tempo, os adultos podem perder metade de seu peso corporal, e as crianças podem perder ainda mais. Os ossos são observados através da pele e esta torna-se fina, seca, pouco elástica, pálida e fria. A gordura do rosto acaba se perdendo, deixando as bochechas fundas e os olhos fundos. O cabelo fica ressecado, fraco e cai com facilidade. O desgaste grave do músculo e do tecido adiposo é chamado de caquexia. A caquexia pode causar a produção excessiva de substâncias denominadas citocinas, que são produzidas pelo sistema imunológico em resposta a uma doença, tal como uma infecção, câncer ou AIDS. Outros sintomas incluem fadiga, incapacidade de permanecer aquecido, diarreia, perda de apetite, irritabilidade e apatia. Em casos muito graves, a pessoa pode deixar de apresentar resposta (um quadro clínico denominado estupor). As pessoas se sentem fracas e incapazes de fazer atividades normais. Nas mulheres, os períodos menstruais ficam irregulares ou cessam. Se a desnutrição for grave, pode haver retenção de líquido nos braços, nas pernas e no abdômen. O número de alguns tipos de glóbulos brancos diminui, como acontece com os pacientes com AIDS. Por conseguinte, o sistema imunológico fica debilitado, aumentando o risco de infecção. Se a deficiência de calorias continuar por muito tempo, a pessoa pode desenvolver insuficiência hepática, insuficiência cardíaca e/ou insuficiência respiratória. A inanição total (quando não se consome nenhum alimento) provoca a morte em 8 a 12 semanas. Crianças que estão gravemente desnutridas podem não crescer normalmente. O desenvolvimento comportamental pode ser acentuadamente lento, e uma incapacidade intelectual leve pode ser desenvolvida, continuando até, pelo menos, a idade escolar. A desnutrição, mesmo quando tratada, pode deixar efeitos a longo prazo nas crianças. Perda de habilidade intelectual e problemas digestivos podem persistir, às vezes por toda a vida. Com o tratamento, a maioria dos adultos se recupera totalmente.

Diagnóstico da desnutrição Avaliação médica

Às vezes, exames de sangue Geralmente, o médico diagnostica a desnutrição ao fazer perguntas sobre dieta e perda de peso e por meio de um exame físico (ver também Avaliação do estado nutricional). A desnutrição grave e duradoura normalmente pode ser diagnosticada com base na aparência e no histórico da pessoa. Os médicos também fazem perguntas sobre a capacidade da pessoa de comprar e preparar os alimentos, a presença de outras doenças, o uso de medicamentos ou outras substâncias, humor e função mental. Eles podem utilizar questionários padronizados para ajudá-los a obter informações relevantes. As respostas a essas perguntas podem ajudar a confirmar o diagnóstico, principalmente quando a desnutrição é menos óbvia, e podem ajudar a identificar a causa. A identificação da causa é particularmente importante nas crianças. Como parte do exame físico, os médicos fazem o seguinte: Medem a altura e o peso

Determinam o índice de massa corporal (IMC)

Estimam a quantidade de músculo e gordura no meio da parte superior do braço ao medirem a circunferência do braço e a espessura de uma prega de pele na parte de trás do braço esquerdo (prega cutânea)

Verificam a existência de outros sintomas que podem indicar desnutrição (como mudanças na pele e nos cabelos e acúmulo de líquido nos membros ou no abdômen) O que eles descobrem ajuda a confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade da desnutrição. Exames As circunstâncias vão dizer se é necessário fazer exames. Por exemplo, se a causa for óbvia e puder ser eliminada, não é necessário fazer exames. O exame que costuma ser realizado é um exame de sangue para medir a concentração de albumina (que diminui quando a pessoa não consome uma quantidade suficiente de proteína). É possível que os médicos também meçam o número de alguns tipos de leucócitos (que diminuem conforme a desnutrição piora). Outros exames de sangue, incluindo um hemograma completo, costumam ser realizados. Exames de pele podem ser feitos para verificar o funcionamento do sistema imunológico. Uma substância contendo um antígeno (que normalmente dá início a uma reação imunológica) é injetada por via subcutânea. Se ocorrer uma reação em um certo período, o sistema imunológico está funcionamento normalmente. Uma reação com retardo ou nenhuma reação indica que o sistema imunológico está com problema, que pode ser devido à desnutrição. Se os médicos suspeitarem de deficiência de alguma vitamina ou mineral, exames de sangue são feitos para medir os níveis desses nutrientes. Se os médicos suspeitarem que a causa é um outro distúrbio, outros testes podem ser feitos para ajudar a identificar a causa. Por exemplo, se as pessoas tiverem diarreia grave ou persistente, apesar do tratamento, os médicos podem analisar uma amostra das fezes e verificar se há micro-organismos que podem causar infecção. Os exames, como exames de urina e raio X do tórax, podem ser feitos para procurar infecções. Destaque para idosos: Desnutrição

Tratamento da desnutrição Alimentação, geralmente por via oral

Tratamento da causa

Às vezes, alimentação por sonda ou intravenosa

Às vezes, medicamentos, no caso de desnutrição grave Para a maioria das pessoas, o tratamento da desnutrição consiste em um aumento gradual do número de calorias consumidas. A melhor maneira de conseguir isso é consumindo um número elevado de pequenas, mas nutritivas, refeições por dia. Por exemplo, as pessoas que passaram fome recebem primeiramente pequenas quantidades de alimento, com maior frequência (6 a 12 vezes por dia). Depois, a quantidade de alimento aumenta gradualmente. Se as crianças tiverem diarreia, a alimentação deve ser adiada por um dia ou dois, para que a diarreia não se agrave. Durante esse intervalo, as crianças devem receber líquidos. As pessoas com digestão difícil de alimentos sólidos podem precisar de suplementos líquidos ou de uma dieta líquida. Suplementos sem lactose ou com baixo teor de lactose (por exemplo, suplementos à base de iogurte) costumam ser usados porque muitas pessoas têm dificuldade em digerir a lactose (um tipo de açúcar encontrado em laticínios) e a desnutrição pode agravar esse problema. Se consumirem alimentos que contenham lactose, geralmente essas pessoas vão ter diarreia. Suplementos multivitamínicos também são fornecidos para ter certeza de que as pessoas estão recebendo todos os nutrientes de que precisam. Os distúrbios que podem contribuir para a desnutrição (como as infecções) são tratados. Alguns especialistas recomendam a administração de antibióticos para crianças gravemente desnutridas, mesmo se não houver infecção aparente. Se a desnutrição for grave, as pessoas podem precisar ser hospitalizadas. Alimentar as pessoas muito rapidamente após uma desnutrição grave pode provocar complicações, como diarreia e desequilíbrios na água corporal, glicose (um açúcar) e outros nutrientes. Essas complicações são geralmente resolvidas com alimentação desacelerada. Os nutrientes são administrados por via oral, sempre que possível. Se eles não puderem ser administrados por via oral, os nutrientes podem ser administrados por um dos métodos a seguir: Um tubo inserido no trato digestivo (alimentação por sonda)

Um tubo (cateter) inserido na veia (alimentação intravenosa) Alimentação por sonda A alimentação por sonda (nutrição enteral) pode ser utilizada para alimentar pessoas cujo trato digestivo funciona normalmente se não conseguirem comer o suficiente para atender às suas necessidades nutricionais (como um paciente com queimaduras graves) ou que não conseguem deglutir (como as pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral). Intubação nasogástrica Imagem No caso da alimentação por sonda, uma sonda de plástico fina (sonda nasogástrica) é passada pelo nariz até a garganta e desce pela garganta até atingir o estômago ou intestino delgado (um procedimento denominado intubação nasogástrica). Caso seja previsto um longo período de alimentação por sonda, a sonda pode ser diretamente colocada no estômago ou no intestino delgado através de uma pequena incisão na parede abdominal. Sonda de alimentação Imagem A alimentação administrada por um tubo deve conter todos os nutrientes necessários. Soluções especiais, incluindo algumas para pessoas com necessidades específicas (como ingestão limitada de líquidos), estão disponíveis. Ou, alimentos sólidos podem ser processados e inseridos via sonda nasogástrica. A alimentação por sonda pode ser fornecida de forma lenta e contínua ou em uma quantidade maior (chamada bolo alimentar) a cada poucas horas. A alimentação por sonda é a causa de muitos problemas, e alguns são potencialmente mortais. Inalação (aspiração) de alimentos para o interior do pulmão: Em idosos, a aspiração é o problema mais comum provocado pela alimentação por sonda. A aspiração de alimentos pode dar origem à pneumonia. A probabilidade de aspiração do alimento é menor quando a solução é administrada lentamente e a cabeceira da cama fica elevada por 1 a 2 horas após a alimentação por sonda, reduzindo o risco de cuspir o alimento (regurgitação).

Diarreia e desconforto abdominal: Mudar a solução ou fornecê-la mais lentamente pode diminuir esses problemas.

Irritação dos tecidos: A sonda pode irritar e destruir os tecidos do nariz, da garganta ou do esôfago. Se os tecidos ficarem irritados, a sonda de alimentação geralmente pode ser removida, e a alimentação pode continuar usando um tipo diferente de sonda. Alimentação intravenosa A alimentação intravenosa (nutrição parenteral) é utilizada quando o trato digestivo não consegue absorver adequadamente os nutrientes (por exemplo, em pessoas com um distúrbio de má absorção). Esse método também é utilizado quando o trato digestivo precisa ser mantido temporariamente sem alimentos (por exemplo, em pessoas com colite ulcerativa grave ou pancreatite grave). A alimentação intravenosa pode fornecer uma parte (nutrição parenteral parcial) ou a totalidade das necessidades nutricionais (nutrição parenteral total) de uma pessoa. Visto que a nutrição parenteral total requer um tubo intravenoso maior (cateter), este é introduzido numa veia grande, como a subclávia, localizada sob a clavícula. A alimentação intravenosa também pode provocar problemas, como os seguintes: Infecção: A infecção é um risco permanente, porque o cateter tende a ficar implantado no mesmo local durante muito tempo e as soluções alimentares que passam através deste têm um alto conteúdo de glicose (açúcar), que promove a proliferação de bactérias. As pessoas que recebem nutrição parenteral total são minuciosamente controladas quanto aos sinais de infecção.

Água em excesso (volume excessivo): Fornecer água em excesso pode provocar retenção de líquido nos pulmões, dificultando a respiração. Dessa forma, os médicos monitoram o peso da pessoa e a quantidade de urina expelida regularmente. Às vezes, eles podem reduzir o risco calculando a quantidade de água exigida antes de começar a alimentação.

Desequilíbrios e deficiências nutricionais: As deficiências de certas vitaminas e minerais ocorrem raramente. Os médicos verificam regularmente os níveis sanguíneos de minerais dissolvidos (eletrólitos), glicose e ureia (um indicador da função renal) para identificar certos desequilíbrios nutricionais. Dessa forma, eles podem ajustar a solução conforme o caso.

Densidade óssea reduzida: A nutrição parenteral total, quando fornecida por mais de 3 meses aproximadamente, provoca redução da densidade óssea em algumas pessoas. A razão é desconhecida, e o melhor tratamento é interromper temporariamente ou permanentemente esse tipo de alimentação.

Problemas hepáticos: A nutrição parenteral total pode provocar disfunção hepática, mais comum em bebês prematuros. Exames de sangue são feitos para monitorar a função hepática. Ajustar a solução pode ser útil.

Problemas na vesícula biliar: Cálculos biliares podem surgir. O tratamento envolve ajustar a solução e, se possível, alimentar por via oral ou por sonda de alimentação. Medicamentos Às vezes, as pessoas muito desnutridas recebem medicamentos para aumentar o apetite, como o dronabinol ou o megestrol, ou medicamentos para aumentar a massa muscular, como o hormônio de crescimento ou um esteroide anabolizante (por exemplo, nandrolona ou testosterona).