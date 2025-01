Considerações gerais sobre a nutrição

Em geral, a composição corporal diz respeito ao teor de gordura e de músculo do corpo, e costuma ser expresso na forma de porcentagem de gordura corporal. Às vezes, a composição corporal é estimada por meio da

Medição da espessura da prega cutânea

Realização de uma análise da impedância bioelétrica

As formas mais exatas de determinar essa porcentagem incluem medir a pessoa debaixo d’água (pesagem hidrostática) e realizar uma absorciometria de raios X de dupla energia (DXA), uma tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). No entanto, esses métodos mais exatos não são fáceis de usar, podem ser caros, expõem desnecessariamente a pessoa à radiação (TC) e nem sempre estão disponíveis. Elas são usadas principalmente em pesquisa.

Espessura da prega cutânea: A composição corporal pode ser estimada através da medida da quantidade de gordura sob a pele (espessura de uma prega cutânea). A espessura da prega cutânea é medida através de um calibrador numa prega, na parte póstero-superior do braço esquerdo (prega sobre o tríceps). Considera-se normal uma espessura com cerca de 1,25 cm nos homens e de 2,5 cm nas mulheres. Esse valor, em conjunto com a circunferência da parte superior do braço esquerdo, é utilizado para estimar a quantidade de músculo esquelético no corpo (massa magra corporal).

Análise da impedância bioelétrica: Este teste mede a resistência dos tecidos corporais ao fluxo de uma corrente elétrica de baixa voltagem indetectável. Geralmente, a pessoa fica em pé e descalça sobre placas metálicas e é enviada uma corrente elétrica que a pessoa não sente, subindo por um pé e descendo pelo outro. A gordura corporal e os ossos têm uma resistência ao fluxo elétrico muito mais elevada do que o tecido muscular. Medir a resistência através da corrente permite que os médicos estimem a porcentagem de gordura no corpo. Esse exame tem a duração de apenas 1 minuto.

Pesagem hidrostática: A pessoa é pesada debaixo d’água em uma pequena piscina e esse peso é comparado ao seu peso em terra firme. Os ossos e os músculos são mais densos do que a água; assim, uma pessoa com uma porcentagem alta de tecido magro pesa mais submergida na água do que uma pessoa com uma porcentagem mais elevada de gordura. Embora esse método seja considerado o mais exato, é necessário um equipamento especial que pode não estar prontamente disponível, além de bastante tempo e conhecimento especializado.

Absorciometria de raios X de dupla energia (densitometria óssea, DXA): Esse procedimento de imagem determina com precisão a quantidade e a distribuição da gordura no corpo. A DXA emprega uma dose muito baixa de radiação e é segura. No entanto, é muito caro para ser usado rotineiramente.

Embora a TC e a RM não costumem estar disponíveis isoladamente para fins de melhoria da saúde, elas proporcionam a análise mais detalhada e exata da composição corporal, uma vez que elas conseguem determinar com mais exatidão a quantidade de gordura nos tecidos, inclusive no interior dos músculos e órgãos, e conseguem diferenciar entre a gordura abdominal e nos órgãos internos (visceral) que é mais prejudicial e a gordura menos prejudicial sob a pele (gordura subcutânea).