Altos níveis de glucagon no sangue causam os mesmos sintomas que o diabetes, como perda de peso e micção frequente.

Além disso, muitas pessoas com um glucagonoma apresentam as características típicas de uma erupção cutânea crônica, de cor castanho-avermelhada, (denominada eritema necrolítico migratório) e uma língua lisa, brilhante e de cor laranja-avermelhada. Em pessoas com pele escura, o rubor pode causar vermelhidão da pele ou uma tonalidade mais escura da pele. Podem aparecer também rachaduras nas comissuras da boca. A erupção, que causa descamação, começa nas virilhas e se estende até as nádegas, os antebraços, mãos, pés e pernas.