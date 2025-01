Porfiria cutânea tardia

O procedimento chamado flebotomia, que consiste na extração de um quartilho (cerca de meio litro) de sangue, é o tratamento mais amplamente recomendado. Os médicos costumam realizar entre seis e dez sessões de flebotomia, com duas a quatro semanas de intervalo entre elas. Com a flebotomia, o excesso de ferro é gradualmente eliminado, a atividade da uroporfirinogênio descarboxilase no fígado retorna à normalidade e as concentrações de porfirina no fígado e no sangue diminuem gradualmente. Os sintomas da pele são resolvidos.

As sessões de flebotomia são interrompidas quando a pessoa se tornar ligeiramente deficiente em ferro (ou quase isso). A pessoa pode apresentar anemia caso realize muitas sessões de flebotomia ou se as sessões forem realizadas com frequência excessiva.

No caso de pessoas que tomam estrogênio, o médico interrompe a terapia com estrogênio (porque ele é um fator de desencadeamento da porfiria) até a flebotomia ter sido concluída e os níveis de porfirinas estarem normais.